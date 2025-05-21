吳甜於百度舉辦的活動中指，基於文心4.5 Turbo，文心X1升級到X1 Turbo，性能提升的同時，具備更先進的思維鏈，問答、創作、邏輯推理、工具調用和多模態能力進一步增強。

吳甜表示，X1 Turbo已獲中國信息通信研究院頒發的最高級「4+級」評級，成中國國內首款獲此殊榮的大模型，彰顯了中國在AI領域的技術實力。

她進一步引述信通院評估結果指，文心X1 Turbo在24項能力評估中表現卓越，16項滿分，7項高分，綜合評級居首。特別是在邏輯推理、代碼推理等核心技術領域，以及工具支持度、安全可靠度等應用能力方面，文心X1 Turbo均展現出相當實力。

而有關3月中百度發布的文心大模型4.5，吳甜指該模型作為多模態基礎大模型，通過混合訓練文本、圖像和視頻數據，結合多模態異構專家建模等技術，實現了跨模態學習效率和多模態融合效果的顯著提升，學習效率提高近2倍，多模態理解效果提升超30%。

她表示，在後訓練階段，百度提出自反饋增強的技術框架，通過「訓練-生成-反饋-增強」的閉環機制，使大模型具備了自我迭代的能力。這一創新解決了大模型對齊過程中數據生產難度大、成本高的問題，顯著降低了模型幻覺，提升了模型對複雜任務的處理能力。

此外，文心大模型在深度思考方面也有突破，構建了融合思考和行動的複合思維鏈，使模型在解決問題時更加高效、準確。同時，百度還打造了數據建設閉環，為模型訓練提供高質量數據支持，確保模型能力持續提升。

百度將於今日（21日）港股收市後公布今年第一季度業績。

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