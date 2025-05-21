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銀河國際：HIBOR下降 提升地產股純利 對行業看法樂觀

銀河國際證券表示，香港市場再次出人意料，一個月期香港銀行同業拆息（HIBOR）昨日進一步跌至0.96036%，創三年新低，較兩周前大幅下降300個基點。據此估算，對於一筆500萬港元、30年期的按揭貸款，業主每月供款可節省約15%（即3,300港元）。同時該行測算，若1個月HIBOR每下降100個基點，其覆蓋的香港開發商2025財年淨利潤將提升2.5%，因其55%的債務為浮動利率，並多數掛鈎1個月HIBOR。

該行指，需承認的是，當前極低的HIBOR水平或不可持續。當投資者為獲取較港元高出300基點的美元利率優勢而進行貨幣轉換時，HIBOR可能回升。

在中國政策強力支持下，該行預計年內將有更多重點中資企業赴港上市，持續吸引外資流入。因此即便HIBOR後續可能回升，其平均水平仍將可能顯著低於過去12個月4%的均值。對購房者而言，只要1個月HIBOR低於2.2%，其按揭利率採用HIBOR定價（而非最優惠利率）即可降低月供。對開發商而言，HIBOR下行將減少利息支出。

總體而言，該行重申對香港地產板塊的樂觀看法。當前板塊股價較資產淨值折讓達61%，正處於歷史低位，且資產負債表健康，2024財年平均淨負債率僅24%。

銀河國際證券首選股份為新地（0016）、嘉里建設（0683）、恒地（0012）；零售地產首選領展房產基金（0823）、九龍倉置業（1997）

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