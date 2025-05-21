該行指，需承認的是，當前極低的HIBOR水平或不可持續。當投資者為獲取較港元高出300基點的美元利率優勢而進行貨幣轉換時，HIBOR可能回升。

在中國政策強力支持下，該行預計年內將有更多重點中資企業赴港上市，持續吸引外資流入。因此即便HIBOR後續可能回升，其平均水平仍將可能顯著低於過去12個月4%的均值。對購房者而言，只要1個月HIBOR低於2.2%，其按揭利率採用HIBOR定價（而非最優惠利率）即可降低月供。對開發商而言，HIBOR下行將減少利息支出。

總體而言，該行重申對香港地產板塊的樂觀看法。當前板塊股價較資產淨值折讓達61%，正處於歷史低位，且資產負債表健康，2024財年平均淨負債率僅24%。

銀河國際證券首選股份為新地（0016）、嘉里建設（0683）、恒地（0012）；零售地產首選領展房產基金（0823）、九龍倉置業（1997）。

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