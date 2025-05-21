美國股票基金7.6%回報居首

5月股票基金整體表現亮麗，美國股票基金以7.6%的月內回報居首。緊隨其後的是大中華股票基金7.0%及環球股票基金6.3%。表現最差的是其他股票基金，月內錄得4.8%跌幅，亦是唯一錄得負回報的股票類別，顯示部分主題型基金仍面對壓力。

混合資產基金普遍錄得正回報，其中表現最佳的是混合資產基金（80%至100%股票），月內回報達4.5%，反映高股票比重的配置受惠於股市上升。表現最弱的是混合資產基金（20%至40%股票），月內回報僅1.1%，顯示低風險配置在本輪升市中相對落後。

固定收益基金整體表現平穩，人民幣債券基金以1.5%的月內回報領先，受惠於人民幣匯率穩定及內地債市回暖。表現最差的是環球債券基金，月內錄得0.9%跌幅，或與美元走勢及避險情緒下降有關。

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