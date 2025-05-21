紐約期油曾升最多2.61%，是5月13日後最大升幅，當日升幅為3.15%。高見64.19美元，是4月23日64.87美元後最高。現報63.16美元，升0.96%。布蘭特期油曾升最多1.85%，是5月13日後最大升幅，當日升幅為2.85%。高見66.59美元，是5月14日66.59美元後最高。現報66.53美元，升1.76%。

金價曾升最多0.75%，是5月20日後最大升幅度，當日升幅度為2.05%。高見3314.69美元，是5月9日3347.51美元後最高。現報3295.58美元，升0.17%。連續升3日，累計升91.93美元，對上一次連續升3日是5月6日。

CNN引述多名美國匿名官員報道稱，情報顯示以色列正在為襲擊伊朗核設施做準備，目前尚不清楚以色列領導人是否已做出最終決定。據CNN報道，美國情報來自以色列高級官員公開和私下發出的信息、截獲的以色列通訊以及對以色列軍事行動的觀察。

彭博社報道，自上周以來油價一直波動，有關伊朗與美國談判前景的消息混雜；雙方談判可能為更多原油重返市場鋪平道路，而市場預計將在今年晚些時候出現供應過剩。以色列如果發動襲擊，將阻礙談判進展，並加劇中東地區的動盪。中東地區供應著全球約三分之一的石油。

報道引述瑞穗銀行日本以外亞洲地區宏觀經濟主管Vishnu Varathan表示，「代理人戰爭和象徵性打擊與全面攻擊之間是不同的，如果報道屬實，這似乎表明了這一點」，在以色列與其他國家之間的其他衝突中，「雙方都顯得更加克制，尤其是考慮到與美國和歐洲等地區參與者的參與和協調」。

伊朗最高領袖哈梅內伊周二在國家電視台發表講話時說，他認為最近與美國的談判不會取得成果，並補充道「我們不知道會發生什麼」。彭博社行業研究預計，如果對伊朗石油出口的制裁得到解除，WTI原油價格可能跌至每桶40美元。

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