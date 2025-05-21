港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌20.26點子至0.7578%，是2022年7月15日後最低，當日報0.75464%。對上一次連跌4日是5月9日，當日拆息報1.93655%。
港元現報7.8288元貶值21點子，曾貶值最多27點子，報7.8294元，是5月20日7.8297元後最弱。亦曾升值最多10點子，報7.8257元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.91點子至0.03577%，是5月19日後最高；1星期HIBOR跌3.67點子至0.24048%，是2022年6月20日後最低；2星期HIBOR跌10.18點子至0.45274%，是2022年7月11日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌17.88點子至1.80845%，是2022年7月19日後最低；6個月期HIBOR跌17.41點子至2.61714%，是5月14日後最低；12個月期HIBOR跌4.52點子至3.22071%，是5月15日後最低。
貨幣基礎方面，上日總額減1600萬元，至總數21154.63億元，是5月15日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減10.2億元，至總數6066.45億元，是5月15日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為1736.32億元，較再上一日增200萬元，總結餘是5月13日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增10.02億元，至總數13219.85億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增1.27億元，至總數12094.63億元，是5月16日後最高。
外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔3日後，再有變動，增200萬元。
美元指數現報99.675貶值0.443點或0.44%。
美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32274%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.1323%，連續2日擴闊，利差創紀錄最闊。
對上一次連續2日擴闊，是2025年5月06日，當日利差報-0.6819%。
Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor無升跌報1.509%，是5月20日後最低；1星期Shibor跌0.7點子至1.549%，是5月16日後最低；2星期Shibor跌0.3點子至1.647%，是5月16日後最低；1個月期Shibor跌0.2點子至1.615%，是2022年10月20日後最低。
中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.1點子至1.653%，是2020年6月4日後最低；6個月期Shibor跌0.1點子至1.653%，是2020年6月4日後最低；1年期Shibor升0.3點子至1.674%，是5月14日後最高。
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