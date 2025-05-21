彭博社報道，Alphabet旗下Google將向所有美國用戶在搜索中推出「人工智能模式」，隨著更多人開始使用聊天機器人獲取信息，Google正在對搜索引擎進行深刻變革，此舉旨在加快產品推出速度，並在人工智能時代與新興競爭對手保持同步。
行政總裁Sundar Pichai表示，「更多的智能技術變得無處不在，人人可用」，「世界也在予以回應，以前所未有的速度採用人工智能」。Pichai表示，公司的Gemini AI應用下載量超過4億次，而在搜索結果頂部顯示的AI Overviews擁有超過15億用戶。
AI模式是搜索中的一個標籤頁，用戶可在此直接與AI模型互動，類似於OpenAI的ChatGPT。Google將該產品定位為用戶可以提出更複雜問題並進行深入追問的空間。隨著時間推移，Google會將AI模式中的功能引入AI Overviews，在搜索主頁上使用AI回答部分問題。
Google搜索部門負責人Liz Reid表示，「這是真正在打造搜索的未來」，「這使得你可以真正地提出任何問題，搜索過程開始變得輕鬆自如」。
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