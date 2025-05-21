moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

蘋果據報擬向開發者開放AI模型 推動新應用開發

彭博社引述消息報道，蘋果正準備允許第三方開發者利用其人工智能模型編寫軟件，此舉旨在促進新應用的開發，並使其設備更具吸引力。預計蘋果將在6月9日的全球開發者大會上公布這一計劃。

報道引述消息指，蘋果正在開發一套軟件開發工具包及相關框架，讓外部開發者能夠基於蘋果用於Apple 智能(Apple Intelligence)的大型語言模型構建人工智能功能。

Apple 智能已經支持iOS和macOS的通知摘要、文本編輯以及基礎圖像生成等功能。新舉措將允許開發者將基礎技術整合到特定功能中，或貫穿整個應用程式。蘋果首先將開放其設備上運行的小型模型，而不是需要伺服器的更強大的雲端AI模型。

此舉是蘋果力爭成為生成式AI領域領導者的廣泛嘗試之一。蘋果去年推出了Apple 智能平台，試圖趕上競爭對手的步伐。但初期發布的功能並未被廣泛使用，其他人工智能平台仍然更為強大。蘋果寄希望將該技術擴展到開發者群體後將帶來更具吸引力的用途。

蘋果的發言人拒絕置評。

 

其他報道

Google將向美國用戶推出AI模式搜索

滬深三大指數半日向上 滬指升0.39%

馬斯克料明年中AI發展將面臨電力問題 稱中國電力建設遠超美國

大摩建議買入美國資產

1個月HIBOR跌至0.7578% 跌20點子 港美拆息差續創紀錄最闊

寧德時代行使超額配股權 股價再創新高 較A股溢價近一成

黃仁勳：中國AI市場規模到2026年將達500億美元

油、金上升 據報以色列準備襲擊伊朗核設施

馬斯克稱將大幅減少政治捐款 承諾未來5年續任特斯拉CEO

中通快遞首季多賺39% 重申今年包裹量指引

塗鴉智能第一季轉賺1101萬美元

GUM：5月強積金人均賺9683元 年初至今累賺15,301元

宏利擬發行5億加元債券

大摩上調中國2025年GDP預測至4.5%

銀河國際：HIBOR下降 提升地產股純利 對行業看法樂觀

百度副總裁：文心4.5 Turbo具備更先進思維鏈效果更好成本更低

滬深三大股數個別走 人行開展1570億人幣逆回購

阿里19億認購美圖新發可換股債 兩公司擬合作拓電商及AI

恒指高開54點 創近兩個月高 科指升0.28% 寧德、比亞迪再創新高

貝克微折讓約10%配股 籌1億

港股ADR升29點 夜期低水49點 美期跌亞股升 小鵬等業績

美股下跌 道指跌114點 金龍指數連跌兩日

北水增持建行 減持盈富