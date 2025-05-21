報道引述消息指，蘋果正在開發一套軟件開發工具包及相關框架，讓外部開發者能夠基於蘋果用於Apple 智能(Apple Intelligence)的大型語言模型構建人工智能功能。

Apple 智能已經支持iOS和macOS的通知摘要、文本編輯以及基礎圖像生成等功能。新舉措將允許開發者將基礎技術整合到特定功能中，或貫穿整個應用程式。蘋果首先將開放其設備上運行的小型模型，而不是需要伺服器的更強大的雲端AI模型。

此舉是蘋果力爭成為生成式AI領域領導者的廣泛嘗試之一。蘋果去年推出了Apple 智能平台，試圖趕上競爭對手的步伐。但初期發布的功能並未被廣泛使用，其他人工智能平台仍然更為強大。蘋果寄希望將該技術擴展到開發者群體後將帶來更具吸引力的用途。

蘋果的發言人拒絕置評。

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