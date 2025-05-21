在香港1.3萬億港元（1660億美元）強積金計劃下運營的基金，僅可在美國獲得認可評級機構授予的AAA或同等評級時，方可將超過10%的資產投資於美國國債。穆迪下調美國評級後，目前僅日本的Rating & Investment Information Inc.仍維持此類評級。

報道引述消息指，香港投資基金公會已向積金局和財經事務及庫務局提出了基金經理的擔憂。報道引述消息指，該公會建議相關部門對美國國債作例外處理，允許基金在評級比AAA低一級的情况下仍可將超過10%的資產投資於該資產類別。

報道指，根據積金局最新季度報告，截至2024年底，可能持有美國國債敞口的債券基金和混合資產基金規模達4840億港元。

積金局發言人確認，根據其要求，美國仍獲得了一家獲批機構的最高信用評級，符合特殊待遇條件。

財經事務及庫務局發言人表示，財經事務及庫務局和積金局「將繼續密切關注最新市場動態，並在必要時採取適當措施，以保障強制性公積金計劃成員的利益」。香港投資基金公會未回應置評請求。

目前，日本評級機構R&I表示，暫不考慮下調美國國債評級。「自2月確認美國AAA評級和穩定展望以來，我們的基本觀點是將維持當前評級」，R&I首席分析師Kazuki Hara表示。「我們認為，報告中描述的情况並未發生顯著變化」。

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