moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升125點 科指升0.4% 北水續流入

以色列據報或襲擊伊朗，外圍避險，油金上升，美期向下，日圓上升，摩根士丹利稱，美元走弱和利率下行將利好亞股，亞股上升，恒指、國指曾創近兩個月高，北水續流入。

恒指今早高開54點，高位升203點，低位升16點，高低波幅187點。上升股份比例為26.95%，下跌為27.18%，無升跌為45.86%。

恒指半日升125點或0.53%，報23807點，大市成交金額1192億元；國指升58點或0.68%，報8647點。恒生科技指數收報5338點，升0.43%。

藍籌股成交金額469.26億元，佔大市成交39.36%；科指成份股成交金額256.23億元，佔大市成交21.49%；國指成份股成交金額403.01億元，佔大市成交33.8%。

24隻雙櫃台股，總成交1.01億元人民幣，相當於約1.1億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少26.15%，至112.48億元，佔大市成交9.42%。牛熊證成交金額44.2億元，減少48.73%；窩輪成交金額68.28億元，增加3.31%。

藍籌52隻升，29隻下跌，2隻無升跌。中升（0881）升7.32%，收報12.9元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌4.81%，收報8.12元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，13隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報149.1元，升6.35%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報20.5元，跌2.84%。

恒指續高於10天線(23356.16點)。科指續高於10天線(5299.61點)，曾升穿50天線(5342.6點)。

北水南下合計淨流入24.06億元，較上日減少62%，連續第4日流入，累計流入182.92億元，對上一次連續4日淨流入是4月16日。北水本月累計流入157.81億元，按月減少90.53%，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）503.82億元，較上日減45.35%，佔香港市場成交額由上日的22.4%減至21.11%。

三大指數表現

恒指曾升最多0.86%，是5月20日後最大升幅，當日升幅為1.61%。高見23884.89點，是3月24日23967.51點後最高。連升2日，累計升474.41點，對上一次連升2日是4月30日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月7日。

科指曾升最多0.95%，是5月20日後最大升幅，當日升幅為1.56%。高見5365.95點，是5月15日5398.95點後最高。連升2日，累計升83.25點，對上一次連升2日是4月28日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月7日。

國指曾升最多1.11%，是5月20日後最大升幅，當日升幅為1.71%。高見8684.13點，是3月28日8744.79點後最高。連升2日，累計升186.55點，對上一次連升2日是5月9日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月7日。

個股表現

1個月HIBOR跌至0.7578% 跌20點子 港美拆息差續創紀錄最闊。銀河國際：HIBOR下降 提升地產股純利 對行業看法樂觀。

本地地產股

新世界發展（0017）收報4.55元，跌0.22%。

新鴻基地產（0016）收報82.6元，升0.73%。

長實集團（1113）收報33.05元，升0.46%。

恒地（0012）收報24.6元，升1.23%。

信和置業（0083）收報8.1元，跌0.25%。

華置（0127）收報1.38元，跌2.13%。

嘉華國際（0173）收報1.82元，無升跌。

領展（0823）收報40.8元，跌0.37%。

寧德時代（3750）行使超額配股權 股價再創新高 較A股溢價近一成。創上市新高，見341.8元，收報341.6元，升11.56%。

油、金上升 據報以色列準備襲擊伊朗核設施。中石油（0857）收報6.43元，升1.42%。

中海油（0883）收報17.88元，升1.59%。

紫金礦業（2899）收報18.3元，升4.57%。

招金礦業（1818）收報19.34元，升6.26%。

SPDR金ETF（2840）收報2389元，升2.71%。

中通快遞（2057）首季多賺39% 重申今年包裹量指引。收報136.1元，跌5.75%。

塗鴉智能（2391）第一季轉賺1101萬美元。收報22.95元，升2.46%。

宏利（0945）擬發行5億加元債券。收報246.4元，跌0.24%。

百度（9888）副總裁：文心4.5 Turbo具備更先進思維鏈效果更好成本更低。收報86.9元，跌1.03%。

阿里19億認購美圖（1357）新發可換股債 兩公司擬合作拓電商及AI。創52周高，見6.95元，收報6.62元，升12.2%。

阿里巴巴（9988）收報122.4元，升0.58%。

貝克微（2149）折讓約10%配股 籌1億。收報47.3元，升5.94%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，寶尊電商－Ｗ（9991）收報8.72元，升0.23%。

特海國際（9658）收報17.4元，跌0.46%。

滔搏（6110）收報3.14元，跌2.79%。

威雅利（0854）停牌。

小鵬（9868）收報77.45元，跌0.13%。

蕭炯柱退任華潤啤酒（0291）獨立非執行董事。收報25.95元，跌1.52%。

國泰（0293）4月載客量升36%載貨量升14%，復活節期間載客11.5萬創疫後新高。收報10.52元，升1.54%。

嗶哩嗶哩（9626）首季轉賺3.62億人幣，廣告及遊戲業務表現佳。收報149.1元，升6.35%。

騰訊（0700）旗下騰訊雲伙文遠知行拓Robotaxi商業化運營。收報520元，升0.58%。

銀娛（0027）旗下澳門銀河四月續錄中場殺數首席位置，威尼斯人跌出三甲。收報31.6元，跌1.56%。

金沙中國（1928）收報15.16元，跌2.07%。

美高梅中國（2282）收報11.02元，跌0.54%。

新濠國際（0200）收報3.62元，跌2.16%。

華住集團（1179）首季賺8.9億人幣，增長36%。收報27.05元，跌5.75%。

港交所（0388）旗下LME在港新增3個許可倉。收報387.8元，升2.27%。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見12.12元，收報11.92元，跌0.17%；眾淼控股（1471）創上市新高，見18.88元，收報18.88元，升11.32%；集海資源（2489）創上市新高，見1.42元，收報1.38元，升6.15%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見208.6元，收報206.2元，升3.67%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見220元，收報215.4元，升3.46%；吉利汽車－Ｒ（80175）創上市新高，見19.1元，收報18.7元，升2.86%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見425.6元，收報425元，升3.66%；布魯可（0325）創上市新高，見165.8元，收報164.5元，升2.81%；正力新能（3677）創上市新高，見9.9元，收報9.9元，升6%；寧德時代（3750）創上市新高，見341.8元，收報341.6元，升11.56%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9275.05元，收報9275.05元，升0.08%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見70.16元，收報70.16元，升0.31%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.31元，收報14.31元，升0.63%；布魯可（0325）創上市新高，見165.8元，收報164.5元，升2.81%；H&H國際（1112）創52周高，見14.6元，收報13.6元，跌0.87%；大唐發電（0991）創52周高，見1.97元，收報1.95元，升1.56%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.6元，收報4.58元，升0.66%；招商局港口（0144）創52周高，見14.36元，收報14.32元，升0.99%。

破頂指數成份股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見464.2元，收報457.2元，升2.83%；吉利（0175）創52周高，見20.8元，收報20.3元，升2.84%；匯控（0005）創52周高，見93.45元，收報93.2元，升0.43%；中移動（0941）創52周高，見88.3元，收報88元，跌0.11%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括德祥地產（0199）低見0.175元，收報0.184元，升0.55%；信銘生命科技（0474）低見0.019元，收報0.019元，跌5%；辰林教育（1593）低見1.29元，收報1.29元，跌3.01%；景瑞控股（1862）低見0.011元，收報0.011元，跌15.38%；貓屎咖啡控股（1869）低見0.086元，收報0.091元，跌22.22%；多牛科技（1961）低見0.365元，收報0.365元，跌2.67%。

創52周低，其中包括，INTL GENIUS（0033）低見0.8元，收報0.93元，跌6.06%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；景聯集團（1751）低見0.35元，收報0.35元，跌7.89%；中駿集團控股（1966）低見0.108元，收報0.109元，跌0.91%；石四藥集團（2005）低見2.84元，收報2.94元，升2.8%；百本醫護（2293）低見0.5元，收報0.52元，跌1.89%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；康健國際醫療（3886）低見0.227元，收報0.232元，無升跌；MS CONCEPT（8447）低見0.032元，收報0.032元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，富譽控股（8269）收報0.111元，升48%；TEAMWAY INTL GP（1239）創52周高，見0.38元，收報0.33元，升44.1%；帝王實業控股（1950）創52周高，見0.173元，收報0.17元，升44.07%；倍搏集團（8331）收報0.185元，升37.04%；高鵬礦業（2212）收報0.1元，升29.87%；建德國際控股（0865）收報0.045元，升28.57%；中華銀科技（0515）創52周高，見0.209元，收報0.185元，升28.47%；惠陶集團（8238）收報0.16元，升28%；百利達集團控股（8179）收報0.034元，升25.93%；元亨燃氣（0332）收報0.024元，升20%；百得利控股（6909）收報0.65元，升18.18%。

下跌異動股，包括，利寶閣（1869）創上市新低，見0.086元，收報0.091元，跌22.22%；中國汽車內飾（0048）收報0.24元，跌20%；冠中地產（0193）收報0.25元，跌19.35%；中國藝術金融（1572）收報0.112元，跌18.84%；悅達國際控股（0629）收報0.202元，跌16.53%；聲通科技（2495）收報487元，跌16.03%；景瑞（1862）創上市新低，見0.011元，收報0.011元，跌15.38%；巨匠建設（1459）收報0.36元，跌15.29%；豐展控股（1826）收報0.05元，跌15.25%。

其他報道

穆迪下調美國信用評級 強積金基金或被迫拋售美債

蘋果據報擬向開發者開放AI模型 推動新應用開發

Google將向美國用戶推出AI模式搜索

滬深三大指數半日向上 滬指升0.39%

馬斯克料明年中AI發展將面臨電力問題 稱中國電力建設遠超美國

大摩建議買入美國資產

1個月HIBOR跌至0.7578% 跌20點子 港美拆息差續創紀錄最闊

寧德時代行使超額配股權 股價再創新高 較A股溢價近一成

黃仁勳：中國AI市場規模到2026年將達500億美元

油、金上升 據報以色列準備襲擊伊朗核設施

馬斯克稱將大幅減少政治捐款 承諾未來5年續任特斯拉CEO

中通快遞首季多賺39% 重申今年包裹量指引

塗鴉智能第一季轉賺1101萬美元

GUM：5月強積金人均賺9683元 年初至今累賺15,301元

宏利擬發行5億加元債券

大摩上調中國2025年GDP預測至4.5%

銀河國際：HIBOR下降 提升地產股純利 對行業看法樂觀

百度副總裁：文心4.5 Turbo具備更先進思維鏈效果更好成本更低

滬深三大股數個別走 人行開展1570億人幣逆回購

阿里19億認購美圖新發可換股債 兩公司擬合作拓電商及AI

恒指高開54點 創近兩個月高 科指升0.28% 寧德、比亞迪再創新高

貝克微折讓約10%配股 籌1億

港股ADR升29點 夜期低水49點 美期跌亞股升 小鵬等業績

美股下跌 道指跌114點 金龍指數連跌兩日

北水增持建行 減持盈富