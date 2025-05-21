恒指今早高開54點，高位升203點，低位升16點，高低波幅187點。上升股份比例為26.95%，下跌為27.18%，無升跌為45.86%。

恒指半日升125點或0.53%，報23807點，大市成交金額1192億元；國指升58點或0.68%，報8647點。恒生科技指數收報5338點，升0.43%。

藍籌股成交金額469.26億元，佔大市成交39.36%；科指成份股成交金額256.23億元，佔大市成交21.49%；國指成份股成交金額403.01億元，佔大市成交33.8%。

24隻雙櫃台股，總成交1.01億元人民幣，相當於約1.1億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少26.15%，至112.48億元，佔大市成交9.42%。牛熊證成交金額44.2億元，減少48.73%；窩輪成交金額68.28億元，增加3.31%。

藍籌52隻升，29隻下跌，2隻無升跌。中升（0881）升7.32%，收報12.9元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌4.81%，收報8.12元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，13隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報149.1元，升6.35%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報20.5元，跌2.84%。

恒指續高於10天線(23356.16點)。科指續高於10天線(5299.61點)，曾升穿50天線(5342.6點)。

北水南下合計淨流入24.06億元，較上日減少62%，連續第4日流入，累計流入182.92億元，對上一次連續4日淨流入是4月16日。北水本月累計流入157.81億元，按月減少90.53%，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）503.82億元，較上日減45.35%，佔香港市場成交額由上日的22.4%減至21.11%。

三大指數表現

恒指曾升最多0.86%，是5月20日後最大升幅，當日升幅為1.61%。高見23884.89點，是3月24日23967.51點後最高。連升2日，累計升474.41點，對上一次連升2日是4月30日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月7日。

科指曾升最多0.95%，是5月20日後最大升幅，當日升幅為1.56%。高見5365.95點，是5月15日5398.95點後最高。連升2日，累計升83.25點，對上一次連升2日是4月28日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月7日。

國指曾升最多1.11%，是5月20日後最大升幅，當日升幅為1.71%。高見8684.13點，是3月28日8744.79點後最高。連升2日，累計升186.55點，對上一次連升2日是5月9日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月7日。

個股表現

1個月HIBOR跌至0.7578% 跌20點子 港美拆息差續創紀錄最闊。銀河國際：HIBOR下降 提升地產股純利 對行業看法樂觀。

本地地產股

新世界發展（0017）收報4.55元，跌0.22%。

新鴻基地產（0016）收報82.6元，升0.73%。

長實集團（1113）收報33.05元，升0.46%。

恒地（0012）收報24.6元，升1.23%。

信和置業（0083）收報8.1元，跌0.25%。

華置（0127）收報1.38元，跌2.13%。

嘉華國際（0173）收報1.82元，無升跌。

領展（0823）收報40.8元，跌0.37%。

寧德時代（3750）行使超額配股權 股價再創新高 較A股溢價近一成。創上市新高，見341.8元，收報341.6元，升11.56%。

油、金上升 據報以色列準備襲擊伊朗核設施。中石油（0857）收報6.43元，升1.42%。

中海油（0883）收報17.88元，升1.59%。

紫金礦業（2899）收報18.3元，升4.57%。

招金礦業（1818）收報19.34元，升6.26%。

SPDR金ETF（2840）收報2389元，升2.71%。

中通快遞（2057）首季多賺39% 重申今年包裹量指引。收報136.1元，跌5.75%。

塗鴉智能（2391）第一季轉賺1101萬美元。收報22.95元，升2.46%。

宏利（0945）擬發行5億加元債券。收報246.4元，跌0.24%。

百度（9888）副總裁：文心4.5 Turbo具備更先進思維鏈效果更好成本更低。收報86.9元，跌1.03%。

阿里19億認購美圖（1357）新發可換股債 兩公司擬合作拓電商及AI。創52周高，見6.95元，收報6.62元，升12.2%。

阿里巴巴（9988）收報122.4元，升0.58%。

貝克微（2149）折讓約10%配股 籌1億。收報47.3元，升5.94%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，寶尊電商－Ｗ（9991）收報8.72元，升0.23%。

特海國際（9658）收報17.4元，跌0.46%。

滔搏（6110）收報3.14元，跌2.79%。

威雅利（0854）停牌。

小鵬（9868）收報77.45元，跌0.13%。

蕭炯柱退任華潤啤酒（0291）獨立非執行董事。收報25.95元，跌1.52%。

國泰（0293）4月載客量升36%載貨量升14%，復活節期間載客11.5萬創疫後新高。收報10.52元，升1.54%。

嗶哩嗶哩（9626）首季轉賺3.62億人幣，廣告及遊戲業務表現佳。收報149.1元，升6.35%。

騰訊（0700）旗下騰訊雲伙文遠知行拓Robotaxi商業化運營。收報520元，升0.58%。

銀娛（0027）旗下澳門銀河四月續錄中場殺數首席位置，威尼斯人跌出三甲。收報31.6元，跌1.56%。

金沙中國（1928）收報15.16元，跌2.07%。

美高梅中國（2282）收報11.02元，跌0.54%。

新濠國際（0200）收報3.62元，跌2.16%。

華住集團（1179）首季賺8.9億人幣，增長36%。收報27.05元，跌5.75%。

港交所（0388）旗下LME在港新增3個許可倉。收報387.8元，升2.27%。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見12.12元，收報11.92元，跌0.17%；眾淼控股（1471）創上市新高，見18.88元，收報18.88元，升11.32%；集海資源（2489）創上市新高，見1.42元，收報1.38元，升6.15%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見208.6元，收報206.2元，升3.67%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見220元，收報215.4元，升3.46%；吉利汽車－Ｒ（80175）創上市新高，見19.1元，收報18.7元，升2.86%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見425.6元，收報425元，升3.66%；布魯可（0325）創上市新高，見165.8元，收報164.5元，升2.81%；正力新能（3677）創上市新高，見9.9元，收報9.9元，升6%；寧德時代（3750）創上市新高，見341.8元，收報341.6元，升11.56%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9275.05元，收報9275.05元，升0.08%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見70.16元，收報70.16元，升0.31%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.31元，收報14.31元，升0.63%；布魯可（0325）創上市新高，見165.8元，收報164.5元，升2.81%；H&H國際（1112）創52周高，見14.6元，收報13.6元，跌0.87%；大唐發電（0991）創52周高，見1.97元，收報1.95元，升1.56%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.6元，收報4.58元，升0.66%；招商局港口（0144）創52周高，見14.36元，收報14.32元，升0.99%。

破頂指數成份股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見464.2元，收報457.2元，升2.83%；吉利（0175）創52周高，見20.8元，收報20.3元，升2.84%；匯控（0005）創52周高，見93.45元，收報93.2元，升0.43%；中移動（0941）創52周高，見88.3元，收報88元，跌0.11%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括德祥地產（0199）低見0.175元，收報0.184元，升0.55%；信銘生命科技（0474）低見0.019元，收報0.019元，跌5%；辰林教育（1593）低見1.29元，收報1.29元，跌3.01%；景瑞控股（1862）低見0.011元，收報0.011元，跌15.38%；貓屎咖啡控股（1869）低見0.086元，收報0.091元，跌22.22%；多牛科技（1961）低見0.365元，收報0.365元，跌2.67%。

創52周低，其中包括，INTL GENIUS（0033）低見0.8元，收報0.93元，跌6.06%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；景聯集團（1751）低見0.35元，收報0.35元，跌7.89%；中駿集團控股（1966）低見0.108元，收報0.109元，跌0.91%；石四藥集團（2005）低見2.84元，收報2.94元，升2.8%；百本醫護（2293）低見0.5元，收報0.52元，跌1.89%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；康健國際醫療（3886）低見0.227元，收報0.232元，無升跌；MS CONCEPT（8447）低見0.032元，收報0.032元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，富譽控股（8269）收報0.111元，升48%；TEAMWAY INTL GP（1239）創52周高，見0.38元，收報0.33元，升44.1%；帝王實業控股（1950）創52周高，見0.173元，收報0.17元，升44.07%；倍搏集團（8331）收報0.185元，升37.04%；高鵬礦業（2212）收報0.1元，升29.87%；建德國際控股（0865）收報0.045元，升28.57%；中華銀科技（0515）創52周高，見0.209元，收報0.185元，升28.47%；惠陶集團（8238）收報0.16元，升28%；百利達集團控股（8179）收報0.034元，升25.93%；元亨燃氣（0332）收報0.024元，升20%；百得利控股（6909）收報0.65元，升18.18%。

下跌異動股，包括，利寶閣（1869）創上市新低，見0.086元，收報0.091元，跌22.22%；中國汽車內飾（0048）收報0.24元，跌20%；冠中地產（0193）收報0.25元，跌19.35%；中國藝術金融（1572）收報0.112元，跌18.84%；悅達國際控股（0629）收報0.202元，跌16.53%；聲通科技（2495）收報487元，跌16.03%；景瑞（1862）創上市新低，見0.011元，收報0.011元，跌15.38%；巨匠建設（1459）收報0.36元，跌15.29%；豐展控股（1826）收報0.05元，跌15.25%。

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