商務部的初步裁定使得這宗關於活性陽極材料的貿易案件達到了一個初步里程碑，這些材料是電動汽車電池的關鍵原料，包括石墨和硅等材料。

包括石墨生產商在內的美國企業，此前要求美國政府調查是否存在中國巨額政府補貼人為壓低價格、使其競爭難度加大的情形。大幅提高關稅將提高美國製造電動汽車的成本，而共和黨的稅收計劃又擬取消購車減稅措施。

報道指，美國商務部周二公布的初步反補貼稅率旨在打擊針對此類材料的補貼，但另一項針對涉嫌不公平定價的調查也正在進行。預計這些貿易案件將於今年晚些時候做出最終裁決。這些案件與特朗普總統對所有貿易伙伴普遍徵收關稅，以及計劃對半導體、藥品和其他商品徵收的稅款無關。

美國商務部發現，中國生產商和出口商享受的補貼最高達到721%。調查發現Shanghai Shaosheng Knitted Sweat補貼率在721%，湖州凱金新能源科技有限公司的補貼率在712%，包括松下中國在內的其他公司補貼率在6.55%。湖州凱金和松下尚未回覆尋求評論的請求。

中國生產了世界上大部分的石墨，美國電池企業依賴中國供應這種原物料。據彭博社新能源財經分析，美國約56%的能源轉型相關石墨需求由中國進口滿足。

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