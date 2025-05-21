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Mox推人民幣「轉數快」服務

虛擬銀行Mox宣布，推出人民幣「轉數快」服務，客戶可以透過「轉數快」進行人民幣轉賬或收款，只需要用流動電話號碼，或掃描二維碼，即可完成轉賬或收款。

此外，由現在起至2025年6月30日，Mox推出限時特別優惠，讓客戶免兌換費以人民幣兌換美元，客戶更可享不同優惠及服務，包括用Mox投資，賺取高達3%美元活存年利率；將新美元資金存入FlexiBoost，年利率最高達6%；個別客戶可享特惠美元定期存款年利率高達4%；以及美國零碎證券交易服務。

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