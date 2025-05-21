行政總裁鄭祖瀛稱，集團有70%發電來自天然氣，即使近期市場波動大，而國際能源輸出組織下調石油需求預測，他們已因應燃料價格波動適時反應，已由今年1月每度電的44.1仙，降至5月的39仙，下調幅度已達11%。由於基本電費不變，因此拉匀電費按年降低3%。集團會用不同方法減低成本及留意燃料供應是否稳定，並已有長期供應及確保運作所需。兩電海上接收站配合具競爭力的國際天然氣供應，亦有助控制價格水平。

在未來的電力供應應變方案方面，霍建寧稱，公司的供電可靠度達99.9999%，每年少過半分鐘供電受影響，屬世界最高水平。鄭祖瀛補充，港燈已將大部分變電站轉向絕緣氣體操作，已大減火警帶來的影響，加上定期派員監察，及做好防火措施，已助減低面對風險。

近年香港愈來愈多人使用電動車，鄭祖瀛料有助對業務帶來正面影響，並大減能源消耗八至九成，但是因為每台車每月用電才相當於冷氣機多一些，因此幫助有限。他們續會在充電設施及技術去配合。另集團在人工智能發展上，已應用到地底電䌫監察、施工管理、回覆客戶等，減少人手及重複工作，提升效率。

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