寧德時代（3750）昨日在港交所掛牌上市，麥格理發表報告首予「跑贏大市」評級，並設目標價360元，較更新後的A股目標價320元高出約4%。該行認為，寧德時代此次H股上市所籌集的46億美元中，九成將用於擴建其在匈牙利的電池工廠，顯示其持續拓展歐洲市場的決心。
報告提及，儘管發行新股將帶來3.4%的股份攤薄，但寧德時代將九成上市集資金額用於匈牙利工廠擴建，有利於滿足包括平治在內的歐洲車企的電池需求，進一步鞏固其在全球動力電池市場的地位。
截至5月20日收市，寧德時代H股相較A股出現約7.4%的溢價。麥格理指出，目前港股流通量有限，短期內可能導致股價波動。然而，若未來被納入富時（FTSE）、MSCI（明晟）和恒生等主要指數，將提升寧德時代的國際知名度，為股價提供中期支持。
麥格理調整財務模型，納入H股上市後的現金與股本變化，小幅下調A股目標價3%至320元人民幣，同步設定港股目標價為360元。該行延續對2026年每股盈利的預測，並維持18倍預期市盈率估值基準。
儘管中美地緣政治風險仍存，麥格理認為相關因素已被市場充分反映。隨著寧德時代在歐洲市佔率持續提升，配合資本回報率的改善，公司基本面有望驅動估值上調。
該行預期，寧德時代2025至2027年收入分別為4394億元、5396億元及6438億元（人民幣，下同）；經調整盈利分別為677億元、806億元及988億元。
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