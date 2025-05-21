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瑞銀：今年港股IPO表現優異 繼續看好H股

瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪指，今年香港IPO市場復蘇，年初至今募資總額達到90億美元，按年增長320%，雖然仍低於2020年的峰值。今年的IPO年初至今的平均回報率也達到18%，跑贏恒生指數13%；相比之下，前幾年IPO上市後三個月的平均回報率為4%。

王宗豪認為，這一優異表現反映了多種因素，包括上市公司的品質提高，中國內地IPO限制收緊，香港流動性改善，及海外投資者對中國核心資產的偏好提升。其中一些新上市公司進一步多元化和改善了H股的行業結構，鑒於關稅暫時下調、海外投資者的倉位較輕以及中國股市的估值低於其他市場，會繼續看好H股。

 

A-H溢價目前為33%，約為10年平均水準，但低於近5年平均水準。瑞銀認為A-H溢價在短期內有收窄空間，因為關稅下調後地緣政治緊張局勢緩解，如果Deepseek的模型反覆運算出新，可能會重新激發對AI的樂觀情緒，中國AI股票相對於美國同業的估值折價增加，香港流動性改善，及外資流入增加，香港股票將更加受益，因為A股僅佔MSCI中國指數的13%。雖然總體A-H溢價將保持不變，但從歷史上看，某些股票會出現A-H折價（而非溢價），如果它們被視為海外投資者的優質核心持股，及香港的流動性高於A股。

在香港上市的藍籌A股公司可能進一步受益於被動資金流入。瑞銀注意到，比如MSCI中國指數不會給予香港上市公司市場化折價，8月7日為下一個指數調整公告日，而恒生科技指數偏好其成分股中的高科技公司則是季度調整，瑞銀估計跟蹤恒生科技指數和MSCI中國指數的ETF基金資產管理規模分別約為240億美元和120億美元。

 

儘管今年IPO接連上市，今年融資總額仍低於2020年的峰值以及年初至今的南向資金流入530億美元。此外，瑞銀確實認為隨著藍籌A股公司的湧入和中概股的回歸，香港股票的多元化程度和品質改善。由於H股迄今的盈利表現穩健（恒生中國企業指數1Q25盈利按年增長7%，恒生科技指數股票增長38%），且AI相關股票佔比較高，相較於A股，瑞銀繼續看好H股。

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