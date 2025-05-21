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瑞穗：套息交易持續 港元或貶至7.85 逼金管局入市

憂慮提高債務上限，及加大財赤，美匯指數連跌3日，今跌穿100，曾低見99.423，是5月7日99.286後最低。港元資金充裕、息口低企，隔晚港元曾貶值至7.8297元，是2024年4月29日7.8298元後最弱，今未穿7.8297元。瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，港元料試7.83水平，認為只要聯儲局長期維持政策利率穩定，低港元利率就無法持續。

張建泰表示，港元用近兩年時間升值至7.75，但在金管局向市場注入資金後，港美息差擴闊引發套息交易，短短3星期港元便貶值至7.83水平，該行認為，套息交易將持續，港元將誘導至7.85水平，逼使金管局入市支持港元。

張建泰表示，金管局似乎對港元利率貶值感到滿意，因這支持香港經濟和地產市場。因此他認為，這降低了金管局透過增發外匯基金票據來吸收港元流動性，從而減緩港元貶值速度至7.85水平的可能性。

張建泰表示，雖然港元匯率的大幅下跌以及港元匯率波動的速度令許多市場參與者措手不及，但這些發展仍符合聯繫匯率機制。從這個意義上講，只要聯儲局長期維持政策利率穩定，低港元利率就不可持續，這意味著港元銀行間利率最終將在聯繫匯率制度下與美元利率進行調整。

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