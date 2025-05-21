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李澤鉅：長建英第二上市為重大收購增融資渠道 關税戰對集團無影響

長江基建（1038）主席李澤鉅今午在股東大會上回應股東提問時表示，集團去年8月安排在英國倫敦第二上市，這為集團提供海外溝通及融資渠道，有助其作為最大型基建公司地位，將來為重大收購增加融資渠道。儘管近期關稅戰影響市場環境，但是他認為，由於大部份為受規管業務，表現比較穩定，因此關税戰對長建無影響。

在今、明兩年，李澤鉅指，長建有九項受規管業務進入重設期，同事正努力向當局提交重設建議。從近一、兩年經已完成規管重設的業務顯示，在過去幾年高通脹及利率改變下，新的規管期的准許利潤及回報均見上升，那些剛完成重設的業務，亦交出功課。

在去年度，他稱長建已經完成收購英國Phoenix Energy及可再生能源等多項業務组合。截至2024年底，以集團持有约80億元資金，淨負債率低至7.8%，可與同系公司長江實業（1113）及電能實業（0006）合作去繼續物色收購及合併同時，同時不會志在必得，並且保持財務健康及紀律。

他強調，集團自1996年上市至今派息持續增加，大部份業務為受規管項目，業務表現及現金流非常有韌性，並在恒生指數成份股中唯一上市公司不斷每年增派股息，為股東提供穩定及可持續價值。另由2024年至今，長建給予股東總回報28％，至於股價則受很多因素影響，但是他對業務有信心。對於有股東認為，集團逐步斬件將業務出售後，可取得的價值多過在上市公司本身，李澤鉅說：「這問題有難度，亦不可能回答，只可說有一些人同意你的（說法）。」

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