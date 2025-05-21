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彭博終端機下午一度大規模死機 英國債投標受影響需延長時間

彭博終端機今日下午約4時大規模死機，多家本地金融機構交易員表示，向彭博終端機輸入指示後沒有反應。本報即時實測，雖然查詢新聞等功能恢復，惟反應時間較一般為慢，而查詢證券價格等功能仍未有反應。

海外用家亦遇上相同情況，英國債券管理辦公室發出公告，表示由於整個市場的彭博系統持出現問題，當地時間今日上午的國債投標時間獲延長，預期延至上午11時30分，實際視乎彭博系統問題解決。

《金融時報》指彭博幫助功能在當地周三上午9點55分發布了消息，目前正遭遇全球終端問題，工程團隊正在積極努力識別並解決問題。報道引述英國的基金經理指，未曾見過類似程度的功能失效，他們被要求不要進行交易。

金融時報博客FT Alphaville指，彭博終端機不能顯示資料，只有即時聊天（IB）功能仍能運作，笑稱「他們還有彭博電視」。博客指擷取圖片功能亦已經失靈，他們人手重製黑屏畫面。

社交媒體X上亦有不少用戶指彭博死機，有用戶指已經死機20分鐘，另有用戶引述網站Downdetector，下午3時45分後，網站收到彭博死機報告急升。據該網站，下午4時50分網站收報41次相關報告。

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