海外用家亦遇上相同情況，英國債券管理辦公室發出公告，表示由於整個市場的彭博系統持出現問題，當地時間今日上午的國債投標時間獲延長，預期延至上午11時30分，實際視乎彭博系統問題解決。

《金融時報》指彭博幫助功能在當地周三上午9點55分發布了消息，目前正遭遇全球終端問題，工程團隊正在積極努力識別並解決問題。報道引述英國的基金經理指，未曾見過類似程度的功能失效，他們被要求不要進行交易。

金融時報博客FT Alphaville指，彭博終端機不能顯示資料，只有即時聊天（IB）功能仍能運作，笑稱「他們還有彭博電視」。博客指擷取圖片功能亦已經失靈，他們人手重製黑屏畫面。

社交媒體X上亦有不少用戶指彭博死機，有用戶指已經死機20分鐘，另有用戶引述網站Downdetector，下午3時45分後，網站收到彭博死機報告急升。據該網站，下午4時50分網站收報41次相關報告。

其他報道

黎瑞剛減持樂華娛樂

安達臣道首置盤貪污案 長實：初步完成檢視項目工程 與屋宇署商討後續處理

黎瑞剛減持樂華娛樂

李澤鉅：長建英第二上市為重大收購增融資渠道 關税戰對集團無影響

瑞穗：套息交易持續 港元或貶至7.85 逼金管局入市

據報中國對金屬企業負責人問詢 打擊關鍵礦產走私

摩通：港股料橫行 待中美或第三季達協議後才有突破

滬深三大指數連升兩個交易日 滬指漲0.21%

David Webb警告 寧德時代H股流通股數量過低

瑞銀：今年港股IPO表現優異 繼續看好H股

麥格理予寧德時代H股「跑贏大市」 目標價360元

港燈：保持平穩派息 電動車增加助業務但幫助有限

Mox推人民幣「轉數快」服務

佐丹奴引韓風系列攻港限時發售 又一城分店成獨家實體店試點

【有片：埋身擊】美元兌日圓反覆下跌 宜高沽美元買入日圓

恒生裁員︱陳振英：銀行基層職位料漸被機械人或AI取代

阿里影業建議更名「大麥娛樂」

半日沽空金額增11% 恒生中國企業增64%

美國商務部初步裁定中國電池材料享不公平補貼

恒指半日升125點 科指升0.4% 北水續流入

穆迪下調美國信用評級 強積金基金或被迫拋售美債

蘋果據報擬向開發者開放AI模型 推動新應用開發

Google將向美國用戶推出AI模式搜索