港股百度績前收跌1.9%至86.1港元，美股（美：BIDU）盤前則暫跌1.5%。

期內，百度核心收入為人民幣255億元（35.1億美元），增7%；在線營銷收入160億元，減6%，及非在線營銷收入94億元，增40%，主要由智能雲業務帶動。此外愛奇藝收入72億元，按年少9% 。

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏指，受智能雲的增勢加快所推動，百度核心收入按年增7%，其中智能雲收入按年大增42%。他認為智能雲業務表現強勁，反映市場日益認可公司在提供具有極具競爭力性價比優勢的全棧AI產品與解決方案方面的獨有實力。公司深信AI優先的戰略將使我們持續走在前沿，把握AI時代的長期增長機遇。

李彥宏亦提及百度旗下自動駕駛出行服務業務表現，他稱相關業務實現了關鍵里程碑，蘿蔔快跑已拓展全球市場，進軍杜拜及阿布扎比，進一步體現公司為全球市場提供安全、舒適且平價的無人車服務的承諾。

數據方面，百度披露，今年首季內，蘿蔔快跑提供的自動駕駛訂單超過140萬單，按年增長75%，反映其規模化運營的增長勢頭加快。截至2025年5月，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過1100萬單。

百度首席財務官何俊傑則指，公司旗下智能雲於第一季度持續強勁增長，在加速推動移動生態的AI轉型的同時，為公司的整體收入提供堅實支持。未來將堅定投資於AI，致力將技術優勢轉化為可持續的長期增長動力。

回購方面，百度指，自今年首季起，股份回購金額為4.45億美元，2023年股份回購計劃項下的累計回購金額則達21億美元。

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