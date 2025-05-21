文章日期：2025年5月21日 17:44
寧德時代（3750）掛牌翌日收市後，隨即獲國際指數編製公司MSCI宣布納入MSCI中國全股票指數（MSCI China All Shares Index）及MSCI全球標準指數（MSCI Global Standard Indexes），6月2日生效。
寧德時代今日股價延續升勢，收報337.4元，升10.2%，成交72.8億元。
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