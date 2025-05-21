微博（9898）截至今年3月底止首季純利1.07億元，按年升1.16倍；每股基本淨收益0.45元。非公認會計準則歸屬於股東的淨利潤為1.2億元，升12.1%。
港股微博績前收跌1.6%，美股（美：WB）盤前則暫升4.5%。
期內，淨收入3.97億元，按年升0.35%。當中廣告及營銷收入為3.39億元，按年持平。廣告及營銷收入（不包括來自阿里巴巴的廣告收入）為2.97億元，跌6%。相關減少主要由於網絡遊戲及手機行業的收入貢獻按年減少，分別由於高基數效應及手機新機發佈節奏差異所致。
用戶數方面，微博今年3月月活躍用戶數為5.91億；日均活躍用戶數為2.61億。
微博首席執行官王高飛表示，公司對平台在人工智能應用方面的進展感滿意。他指公司以用戶價值為核心，在產品方面聚焦在社交產品的整合和推薦體系的升級。今年首季，微博的用戶規模和用戶活躍度進一步提升。
人工智能應用方面，王高飛稱，微博智搜功能已經向全部用戶開放，今年首季微博智搜的用戶規模和日均檢索量環比均實現不錯增長。
在商業化方面，王高飛表示，今年首季公司繼續發揮在內容營銷方面的優勢，並進一步提升信息流競價廣告的投放效率，整體廣告業務保持穩健。得益於嚴謹的成本費用管理，公司的運營效率進一步提升，這也為公司投資於提升產品競爭力，人工智能技術以及股東回報奠定了基礎。
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