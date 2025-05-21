港股微博績前收跌1.6%，美股（美：WB）盤前則暫升4.5%。

期內，淨收入3.97億元，按年升0.35%。當中廣告及營銷收入為3.39億元，按年持平。廣告及營銷收入（不包括來自阿里巴巴的廣告收入）為2.97億元，跌6%。相關減少主要由於網絡遊戲及手機行業的收入貢獻按年減少，分別由於高基數效應及手機新機發佈節奏差異所致。

用戶數方面，微博今年3月月活躍用戶數為5.91億；日均活躍用戶數為2.61億。

微博首席執行官王高飛表示，公司對平台在人工智能應用方面的進展感滿意。他指公司以用戶價值為核心，在產品方面聚焦在社交產品的整合和推薦體系的升級。今年首季，微博的用戶規模和用戶活躍度進一步提升。

人工智能應用方面，王高飛稱，微博智搜功能已經向全部用戶開放，今年首季微博智搜的用戶規模和日均檢索量環比均實現不錯增長。

在商業化方面，王高飛表示，今年首季公司繼續發揮在內容營銷方面的優勢，並進一步提升信息流競價廣告的投放效率，整體廣告業務保持穩健。得益於嚴謹的成本費用管理，公司的運營效率進一步提升，這也為公司投資於提升產品競爭力，人工智能技術以及股東回報奠定了基礎。

其他報道

寧德時代上市翌日即獲納入MSCI指數

百度首季經調整少賺8% 但智能雲收入升42% 美股盤前暫跌逾1%

彭博終端機下午一度大規模死機 英國債投標受影響需延長時間

李嘉誠基金會增持長實

安達臣道首置盤貪污案 長實：初步完成檢視項目工程 與屋宇署商討後續處理

黎瑞剛減持樂華娛樂

李澤鉅：長建英第二上市為重大收購增融資渠道 關税戰對集團無影響

瑞穗：套息交易持續 港元或貶至7.85 逼金管局入市

據報中國對金屬企業負責人問詢 打擊關鍵礦產走私

摩通：港股料橫行 待中美或第三季達協議後才有突破

滬深三大指數連升兩個交易日 滬指漲0.21%

David Webb警告 寧德時代H股流通股數量過低

瑞銀：今年港股IPO表現優異 繼續看好H股

麥格理予寧德時代H股「跑贏大市」 目標價360元

港燈：保持平穩派息 電動車增加助業務但幫助有限

Mox推人民幣「轉數快」服務

佐丹奴引韓風系列攻港限時發售 又一城分店成獨家實體店試點

【有片：埋身擊】美元兌日圓反覆下跌 宜高沽美元買入日圓

恒生裁員︱陳振英：銀行基層職位料漸被機械人或AI取代

阿里影業建議更名「大麥娛樂」

半日沽空金額增11% 恒生中國企業增64%

美國商務部初步裁定中國電池材料享不公平補貼

恒指半日升125點 科指升0.4% 北水續流入