moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

微博首季按年經調整多賺12% 美股盤前曾升逾4%

微博（9898）截至今年3月底止首季純利1.07億元，按年升1.16倍；每股基本淨收益0.45元。非公認會計準則歸屬於股東的淨利潤為1.2億元，升12.1%。

港股微博績前收跌1.6%，美股（美：WB）盤前則暫升4.5%。

期內，淨收入3.97億元，按年升0.35%。當中廣告及營銷收入為3.39億元，按年持平。廣告及營銷收入（不包括來自阿里巴巴的廣告收入）為2.97億元，跌6%。相關減少主要由於網絡遊戲及手機行業的收入貢獻按年減少，分別由於高基數效應及手機新機發佈節奏差異所致。 

用戶數方面，微博今年3月月活躍用戶數為5.91億；日均活躍用戶數為2.61億。

微博首席執行官王高飛表示，公司對平台在人工智能應用方面的進展感滿意。他指公司以用戶價值為核心，在產品方面聚焦在社交產品的整合和推薦體系的升級。今年首季，微博的用戶規模和用戶活躍度進一步提升。

人工智能應用方面，王高飛稱，微博智搜功能已經向全部用戶開放，今年首季微博智搜的用戶規模和日均檢索量環比均實現不錯增長。

在商業化方面，王高飛表示，今年首季公司繼續發揮在內容營銷方面的優勢，並進一步提升信息流競價廣告的投放效率，整體廣告業務保持穩健。得益於嚴謹的成本費用管理，公司的運營效率進一步提升，這也為公司投資於提升產品競爭力，人工智能技術以及股東回報奠定了基礎。

其他報道

寧德時代上市翌日即獲納入MSCI指數

百度首季經調整少賺8% 但智能雲收入升42% 美股盤前暫跌逾1%

彭博終端機下午一度大規模死機 英國債投標受影響需延長時間

李嘉誠基金會增持長實

安達臣道首置盤貪污案 長實：初步完成檢視項目工程 與屋宇署商討後續處理

黎瑞剛減持樂華娛樂

李澤鉅：長建英第二上市為重大收購增融資渠道 關税戰對集團無影響

瑞穗：套息交易持續 港元或貶至7.85 逼金管局入市

據報中國對金屬企業負責人問詢 打擊關鍵礦產走私

摩通：港股料橫行 待中美或第三季達協議後才有突破

滬深三大指數連升兩個交易日 滬指漲0.21%

David Webb警告 寧德時代H股流通股數量過低

瑞銀：今年港股IPO表現優異 繼續看好H股

麥格理予寧德時代H股「跑贏大市」 目標價360元

港燈：保持平穩派息 電動車增加助業務但幫助有限

Mox推人民幣「轉數快」服務

佐丹奴引韓風系列攻港限時發售 又一城分店成獨家實體店試點

【有片：埋身擊】美元兌日圓反覆下跌 宜高沽美元買入日圓

恒生裁員︱陳振英：銀行基層職位料漸被機械人或AI取代

阿里影業建議更名「大麥娛樂」

半日沽空金額增11% 恒生中國企業增64%

美國商務部初步裁定中國電池材料享不公平補貼

恒指半日升125點 科指升0.4% 北水續流入