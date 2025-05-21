對於首季淨服務費及佣金的增長，周國昌解釋，今年首4個月的大市日均成交額（ADT）達2500億元，較去年同期的ADT約1000億元倍增，帶動中銀淨服務費及佣金推動，而據港交所（0388）目前潛在上市公司有約150宗，當中有不少的市值規模1000萬美元以上，相信未來今年港股市場續暢旺，帶動中銀淨服務費及佣金收入增長。

早前中銀為寧德（3750）向特定高端客戶，提供全額「頭槌飛」九成新股孖展貸款上限，並免向寧德首次公開招股（IPO）提供免手續費及孖展息，被問到相關認購反應及「頭槌飛」入飛情况時，周國昌表示，中銀有數萬名客戶參與是次寧德的IPO，但大部分客戶使用現金認購、只有小部分客戶用孖展認購，他表示是次IPO亦吸納到新的活躍的股票客戶，未來續做好股票業務。

基金及基他產品方面，周國昌稱目前市場上大部分的定期存款息跌至2厘以下，令許多客戶於4月及5月份，對固定收益的產品產生很大的需求，當中包括存款證產品、債券基金及貨幣市場基金，而港元拆息於5月份回落時，其趨勢更為明顯。另外，他亦提到投資相關的基金管理規模（FUM）於首季按年升兩成。

中銀人壽執行總裁鄧子平補充，中銀人壽其中一項高保證回報率儲蓄保險，其需求增長亦見明顯。

按揭方面，周國昌表示截至4月份，中銀按揭市場方面的市佔率逾三成，預期今年其領先地位可持續。此外，他續指，中銀發薪戶口市佔率見有上升跡象，另見發薪金額亦見有上升，帶動活期及儲蓄存款佔銀行總存款比率（CASA）升。

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