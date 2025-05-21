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美團旗下Keeta推新優惠 消費滿130元可抽200元餐飲券

美團（3690）旗下Keeta夥逾2000間餐廳推出抽獎活動，即日起用戶於指定餐廳訂單達130元，即可自動參加抽獎，並有機會贏取價值200元餐飲券大獎，總數5萬份。

有關餐飲券獲取方式，Keeta指，用戶於指定餐廳下單的實際支付金額達130元，訂單顯示「送達」後系統將自動抽獎，毋須額外操作，大獎為2張價值100元的無門檻餐飲券，每份總值200元；若未能抽中大獎，用戶將獲「150元減10元」優惠券。活動匯聚逾2000間精選餐廳，涵蓋多間人氣食府、Keeta 必嗌榜上榜品牌。

Keeta發言人指，公司將持續於香港市場投入資源，盼與餐飲業界共同促進本地消費，藉是次抽獎活動，讓用戶感受下餐「再抵啲」的滿足感。

Keeta續指，活動目標是推動本地餐飲消費。活動亦結合線下流動巨型夾禮物機快閃巡遊，完成任務即可帶走更多餐飲券，體驗線上線下互動的樂趣。而為抽獎活動增添趣味，5月23至25日 Keeta 的巨型夾禮物機將巡遊不同地區，於鰂魚涌、銅鑼灣、中環、尖沙咀登場。市民追蹤Keeta香港的Instagram帳戶並即場打卡，可挑戰夾走100元無門檻券餐飲券或新用戶優惠券組合，進一步帶來互動樂趣。

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