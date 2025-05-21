moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

電能：審慎評估及物色新能源項目

電能實業（0006）今午舉行股東周年大會，主席甄達安指出，集團會繼續專注尋求成熟、表現好的受監管市場尋求優質能源項目。他們找來的項目多為受政府監管或有長期經營良好伙伴的項目、具可預測收入的項目。他相信以電能的財務資源及業務團隊，可望成功覓得優質的傳統及新能源項目。他們在物色新能源項目，去審慎評估其技術及風險。

執行董事陳來順表示，集團自2018年開始，策略性和長江基建（1038）及長江集團成員公司到全球物色新業務。電能本身亦有27億元可供動用，亦獲標普授予A及穩定評级，因此在物色新項目時具備優勢。

甄達安稱，了解股東對股息有要求，然而在考慮派息時需考慮現有業務、未來投資、新收購及維持穩定評級的需要，他們會致力保持可持續盈利及股息，目標是穩定增長。儘管面對地缘政治緊張、美國總統特朗普上台及環球經濟變動等元素，但是集團的業務為受規管業務，加上審慎管理，料業務不會受重大影響。

有股東關注到較早前英國希斯路機場停電，同樣在英國經營電力業務的電能有否後備方案方面，行政總裁蔡肇中回應指，集團在所有業務單位已訂應變方案，確保業務穩定，並且防止因出現保安事故、自然災害及维修時，仍可持續供電。同時亦因應火災風險去做探討工作，尤其香港已轉用氣體變電器，料風險比油壓式工具更低。

蔡肇中還稱，集團在2050年冀落實淨零排放，並透過引進再生能源去減低碳足跡，並在氣體網絡注入氫氣優化運作，及將再生能源接入電動車，亦爭取在2035年逐步淘汰燃煤發電，將範圍一相關排放減少70％。

其他報道

中銀首季淨服務費及佣金按年升34%  首4月新開户按年升八成

證監會禁止獅子期貨前高層何衍行重投業界五個月

微博首季按年經調整多賺12% 美股盤前曾升逾4%

寧德時代上市翌日即獲納入MSCI指數

百度首季經調整少賺8% 但智能雲收入升42% 美股盤前暫跌逾1%

彭博終端機下午一度大規模死機 英國債投標受影響需延長時間

李嘉誠基金會增持長實

安達臣道首置盤貪污案 長實：初步完成檢視項目工程 與屋宇署商討後續處理

黎瑞剛減持樂華娛樂

李澤鉅：長建英第二上市為重大收購增融資渠道 關税戰對集團無影響

瑞穗：套息交易持續 港元或貶至7.85 逼金管局入市

據報中國對金屬企業負責人問詢 打擊關鍵礦產走私

摩通：港股料橫行 待中美或第三季達協議後才有突破

滬深三大指數連升兩個交易日 滬指漲0.21%

David Webb警告 寧德時代H股流通股數量過低

瑞銀：今年港股IPO表現優異 繼續看好H股

麥格理予寧德時代H股「跑贏大市」 目標價360元

港燈：保持平穩派息 電動車增加助業務但幫助有限

Mox推人民幣「轉數快」服務

佐丹奴引韓風系列攻港限時發售 又一城分店成獨家實體店試點

【有片：埋身擊】美元兌日圓反覆下跌 宜高沽美元買入日圓

恒生裁員︱陳振英：銀行基層職位料漸被機械人或AI取代

阿里影業建議更名「大麥娛樂」