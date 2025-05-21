執行董事陳來順表示，集團自2018年開始，策略性和長江基建（1038）及長江集團成員公司到全球物色新業務。電能本身亦有27億元可供動用，亦獲標普授予A及穩定評级，因此在物色新項目時具備優勢。

甄達安稱，了解股東對股息有要求，然而在考慮派息時需考慮現有業務、未來投資、新收購及維持穩定評級的需要，他們會致力保持可持續盈利及股息，目標是穩定增長。儘管面對地缘政治緊張、美國總統特朗普上台及環球經濟變動等元素，但是集團的業務為受規管業務，加上審慎管理，料業務不會受重大影響。

有股東關注到較早前英國希斯路機場停電，同樣在英國經營電力業務的電能有否後備方案方面，行政總裁蔡肇中回應指，集團在所有業務單位已訂應變方案，確保業務穩定，並且防止因出現保安事故、自然災害及维修時，仍可持續供電。同時亦因應火災風險去做探討工作，尤其香港已轉用氣體變電器，料風險比油壓式工具更低。

蔡肇中還稱，集團在2050年冀落實淨零排放，並透過引進再生能源去減低碳足跡，並在氣體網絡注入氫氣優化運作，及將再生能源接入電動車，亦爭取在2035年逐步淘汰燃煤發電，將範圍一相關排放減少70％。

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