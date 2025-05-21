被稱為「道士股」的鼎益豐（0612）公布，改名為嘉文世紀投資，英文名稱改為「Carmen Century Investment Limited」。該公司前後經歷四次改名，董事會認為，名稱更改可能會對潛在投資者造成困惑，而建議更改公司名稱將為股東及潛在投資者提供一個公司的全新形象。
公司指，建議更改公司名稱將不會對集團之業務產生影響。董事會相信建議更改公司名 稱符合公司及其股東之整體最佳利益。
另外，公司公布執行董事陸侃民於今日（5月21日）提呈辭任集團行政總裁職務，以便將更多時間投入處理集團事務以外的工作，辭任將於股東週年大會結束時生效，股東會預計在今年6月27日舉行。他亦將自停止擔任行政總裁後，停任包括授權代表、財務總監職務及集團任何成員公司的其他職務。
公司執行董事張曦亦同時提呈辭任投資總監職務，以便將更多時間投入處理集團事務以外的工作，同樣將於應屆股東週年大會結束時生效。此外，張曦將在辭任投資總監生效起，停止擔任集團任何成員公司的所有其他角色或職務。
董事會指，正採取積極措施，招聘具備合適能力及資格的候選人，以填補預期於應屆股東週年大會結束後產生的職務或角色空缺。
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