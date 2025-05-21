公司指，建議更改公司名稱將不會對集團之業務產生影響。董事會相信建議更改公司名 稱符合公司及其股東之整體最佳利益。

另外，公司公布執行董事陸侃民於今日（5月21日）提呈辭任集團行政總裁職務，以便將更多時間投入處理集團事務以外的工作，辭任將於股東週年大會結束時生效，股東會預計在今年6月27日舉行。他亦將自停止擔任行政總裁後，停任包括授權代表、財務總監職務及集團任何成員公司的其他職務。

公司執行董事張曦亦同時提呈辭任投資總監職務，以便將更多時間投入處理集團事務以外的工作，同樣將於應屆股東週年大會結束時生效。此外，張曦將在辭任投資總監生效起，停止擔任集團任何成員公司的所有其他角色或職務。

董事會指，正採取積極措施，招聘具備合適能力及資格的候選人，以填補預期於應屆股東週年大會結束後產生的職務或角色空缺。

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