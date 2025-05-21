任何人如在業務過程中在香港發行法幣穩定幣，或在香港或以外發行宣稱錨定港元價值的法幣穩定幣，必須向金管局申領牌照。相關人士須符合儲備資產管理及贖回等方面的規定，包括妥善分隔客戶資產、維持健全的穩定機制，以及須在合理條件下按面額處理穩定幣持有人的贖回要求。相關人士亦須符合一系列打擊洗錢及恐怖分子資金籌集、風險管理、披露規定及審計和適當人選等要求。

政府指，發牌制度將為公眾及投資者提供更好保障，條例只容許指定的持牌機構在香港銷售法幣穩定幣，而只有由持牌發行人所發行的法幣穩定幣方可銷售予零售投資者。此外，為防範詐騙，在任何時候（包括六個月的不違反期），只有關於持牌法幣穩定幣發行的廣告會被允許。市民應留意上述事項，並在接收與法幣穩定幣相關的廣告或信息時保持審慎。

政府表示，會繼續支持虛擬資產業界發展，隨着虛擬資產交易平台及穩定幣發行人監管制度的落實，政府接下來將就虛擬資產場外交易及托管服務展開諮詢，並將發表第二份發展虛擬資產政策宣言。

金管局會適時就制度的詳細監管要求作進一步諮詢，總裁余偉文表示，條例建立了一個風險為本、務實和靈活的監管制度。我們相信穩健和適切的監管環境可以締造有利條件，支持香港穩定幣以至數碼資產生態圈的健康、負責任和可持續發展。

其他報道

中銀首季淨服務費及佣金按年升34% 首4月新開户按年升八成

證監會禁止獅子期貨前高層何衍行重投業界五個月

微博首季按年經調整多賺12% 美股盤前曾升逾4%

寧德時代上市翌日即獲納入MSCI指數

百度首季經調整少賺8% 但智能雲收入升42% 美股盤前暫跌逾1%

彭博終端機下午一度大規模死機 英國債投標受影響需延長時間

李嘉誠基金會增持長實

安達臣道首置盤貪污案 長實：初步完成檢視項目工程 與屋宇署商討後續處理

黎瑞剛減持樂華娛樂

李澤鉅：長建英第二上市為重大收購增融資渠道 關税戰對集團無影響

瑞穗：套息交易持續 港元或貶至7.85 逼金管局入市

據報中國對金屬企業負責人問詢 打擊關鍵礦產走私

摩通：港股料橫行 待中美或第三季達協議後才有突破

滬深三大指數連升兩個交易日 滬指漲0.21%

David Webb警告 寧德時代H股流通股數量過低

瑞銀：今年港股IPO表現優異 繼續看好H股

麥格理予寧德時代H股「跑贏大市」 目標價360元

港燈：保持平穩派息 電動車增加助業務但幫助有限

Mox推人民幣「轉數快」服務

佐丹奴引韓風系列攻港限時發售 又一城分店成獨家實體店試點