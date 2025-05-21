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立法會通過穩定幣條例 預計今年內生效

立法會通過《穩定幣條例》，政府表示歡迎，以在香港設立法幣穩定幣發行人的發牌制度，完善對虛擬資產活動在香港的監管框架，以保持金融穩定，同時推動金融創新。當局預計將在今年內生效，讓業界有足夠時間了解發牌制度下的要求。發牌制度亦設有過渡期安排，以便業界能按照條例的要求申領牌照及作出適當的業務安排。

任何人如在業務過程中在香港發行法幣穩定幣，或在香港或以外發行宣稱錨定港元價值的法幣穩定幣，必須向金管局申領牌照。相關人士須符合儲備資產管理及贖回等方面的規定，包括妥善分隔客戶資產、維持健全的穩定機制，以及須在合理條件下按面額處理穩定幣持有人的贖回要求。相關人士亦須符合一系列打擊洗錢及恐怖分子資金籌集、風險管理、披露規定及審計和適當人選等要求。

政府指，發牌制度將為公眾及投資者提供更好保障，條例只容許指定的持牌機構在香港銷售法幣穩定幣，而只有由持牌發行人所發行的法幣穩定幣方可銷售予零售投資者。此外，為防範詐騙，在任何時候（包括六個月的不違反期），只有關於持牌法幣穩定幣發行的廣告會被允許。市民應留意上述事項，並在接收與法幣穩定幣相關的廣告或信息時保持審慎。

政府表示，會繼續支持虛擬資產業界發展，隨着虛擬資產交易平台及穩定幣發行人監管制度的落實，政府接下來將就虛擬資產場外交易及托管服務展開諮詢，並將發表第二份發展虛擬資產政策宣言。 

金管局會適時就制度的詳細監管要求作進一步諮詢，總裁余偉文表示，條例建立了一個風險為本、務實和靈活的監管制度。我們相信穩健和適切的監管環境可以締造有利條件，支持香港穩定幣以至數碼資產生態圈的健康、負責任和可持續發展。

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