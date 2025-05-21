保監局與金管局3月發出通函，公布向專業投資者（即至少持有800萬港元投資資產）推出指數型萬用壽險（IUL）的監管框架，永明公布，向合資格專業投資者引入指數型萬用壽險，為全港首間保險公司引入相關產品。
永明金融人壽及康健業務總經理楊娟表示，去年該行整付保費計劃的平均保費金額於全港非銀行保險公司中名列首位，其中保額達1億港元或以上的保單佔其總保額的11.9%，充分反映高淨值客戶對多元化產品組合有龐大需求。全新的指數型萬用壽險產品進一步豐富多元化的產品組合，為專業投資者提供更全面的財富規劃方案。
指數型萬能壽險與傳統的萬能壽險產品類似，提供壽險保障並包含現金價值，在保費支付方面為保單持有人提供靈活性。不過IUL產品的部分或全部現金價值，會與股票市場指數等金融指數表現掛鉤。產品常被高資產淨值人士及家族辦公室客戶用於財富傳承，過去香港未有相產品，令相關業務流向新加坡和百慕達。
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