公司今日在聯交所公布，由於公司未能按照上交所的相關債券上市規則等規定按時披露公司2024年中期報告，上交所分別對公司、楊惠妍、莫斌、伍碧君及其他具名人士予以公開譴責，並記入誠信檔案。

另外，附屬公司碧桂園地產集團及楊惠妍亦於近期收到上交所及深交所通知，由於碧桂園地產未能按照上交所及深交所的相關債券上市規則等規定，按時提交並披露碧桂園地產2024年中期報告，上交所及深交所分別對碧桂園地產、其董事長楊惠妍及其他具名人士予以公開譴責，並記入誠信檔案。

公司及碧桂園地產已於2025年2月24日刊發了2024年中期報告。集團高度重視上述事項，將以此為鑒，嚴格遵循債券信息披露要求，依法履行信息披露義務。

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