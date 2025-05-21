碧桂園（2007）、執董兼主席楊惠妍、執董兼總裁莫斌、執董及財務負責人伍碧君早前收到上交所公開譴責，並記入誠信檔案一事。碧桂園指，董事會已審閱公開譴責決定的相關函件。鑒於相關違規乃由於集團因客觀原因未能及時發佈2024年中期業績導致，並非因相關人士怠於履職盡責，因此楊、莫、伍三人除外的董事會認為無理由對三人的誠信及能力存疑，三人繼續擔任執行董事為合適。
公司今日在聯交所公布，由於公司未能按照上交所的相關債券上市規則等規定按時披露公司2024年中期報告，上交所分別對公司、楊惠妍、莫斌、伍碧君及其他具名人士予以公開譴責，並記入誠信檔案。
另外，附屬公司碧桂園地產集團及楊惠妍亦於近期收到上交所及深交所通知，由於碧桂園地產未能按照上交所及深交所的相關債券上市規則等規定，按時提交並披露碧桂園地產2024年中期報告，上交所及深交所分別對碧桂園地產、其董事長楊惠妍及其他具名人士予以公開譴責，並記入誠信檔案。
公司及碧桂園地產已於2025年2月24日刊發了2024年中期報告。集團高度重視上述事項，將以此為鑒，嚴格遵循債券信息披露要求，依法履行信息披露義務。
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