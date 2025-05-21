至於中國增加與東盟等新興市場的貿易，她預期未來續上升，惟短期內其增長仍不足以完全抵消來自美國方面的衝擊。

另一方面，全球首席經濟及策略研究主管Arend Kapteyn指出，從今年以來的發展來看，觀察到美國政府在「製造業回流」或「在地生產」方面，超出該行預期，包括所加徵的關稅幅度、針對的國家。

他稱，現屆政府重視美國製造業職位的流失問題，影響美國中產階級，並希望有所作為。換句話說，加徵關稅不只是談判工具，而是有其背後戰略思維。不過，過去六周內，該行也看到某些政策上的轉向，起初是因為債市出現拋售反應，然後是來自企業界的強烈遊說。他認為，潛在的趨勢是朝向更高的貿易限制，但另一方面也保留了某種程度上的交易手段，例如高關稅與報復措施，因此目前仍無法確定美國政治經濟的情况。

其他報道

立法會通過穩定幣條例 預計今年內生效

小鵬汽車首季虧損收窄至6.6億元人幣 毛利率升至15.6%

「道士股」鼎益豐第四次改名 最新擬易名嘉文世紀

Keeta攻港一周年推優惠 消費滿130元可抽200元餐飲券

電能：審慎評估及物色新能源項目

中銀首季淨服務費及佣金按年升34% 首4月新開户按年升八成

證監會禁止獅子期貨前高層何衍行重投業界五個月

微博首季按年經調整多賺12% 美股盤前曾升逾4%

寧德時代上市翌日即獲納入MSCI指數

百度首季經調整少賺8% 但智能雲收入升42% 美股盤前暫跌逾1%

彭博終端機下午一度大規模死機 英國債投標受影響需延長時間

李嘉誠基金會增持長實

安達臣道首置盤貪污案 長實：初步完成檢視項目工程 與屋宇署商討後續處理

黎瑞剛減持樂華娛樂

李澤鉅：長建英第二上市為重大收購增融資渠道 關税戰對集團無影響

瑞穗：套息交易持續 港元或貶至7.85 逼金管局入市

據報中國對金屬企業負責人問詢 打擊關鍵礦產走私

摩通：港股料橫行 待中美或第三季達協議後才有突破

滬深三大指數連升兩個交易日 滬指漲0.21%

David Webb警告 寧德時代H股流通股數量過低

瑞銀：今年港股IPO表現優異 繼續看好H股

麥格理予寧德時代H股「跑贏大市」 目標價360元

港燈：保持平穩派息 電動車增加助業務但幫助有限