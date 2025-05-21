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瑞銀汪濤：中美重回過去極高關稅水平機會較低 

中美大幅暫緩關稅，瑞銀亞洲經濟研究主管兼首席中國經濟學家汪濤認為，儘管中美談判過程或會有波動，但重新回到極高關稅水平的機會並不大，除了因這對雙方並沒好處，美國通膨壓力、企業營運風險等因素亦有關。她續稱，目前保留的兩、三成關稅水平已屬較高水平。

至於中國增加與東盟等新興市場的貿易，她預期未來續上升，惟短期內其增長仍不足以完全抵消來自美國方面的衝擊。

另一方面，全球首席經濟及策略研究主管Arend Kapteyn指出，從今年以來的發展來看，觀察到美國政府在「製造業回流」或「在地生產」方面，超出該行預期，包括所加徵的關稅幅度、針對的國家。

他稱，現屆政府重視美國製造業職位的流失問題，影響美國中產階級，並希望有所作為。換句話說，加徵關稅不只是談判工具，而是有其背後戰略思維。不過，過去六周內，該行也看到某些政策上的轉向，起初是因為債市出現拋售反應，然後是來自企業界的強烈遊說。他認為，潛在的趨勢是朝向更高的貿易限制，但另一方面也保留了某種程度上的交易手段，例如高關稅與報復措施，因此目前仍無法確定美國政治經濟的情况。

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