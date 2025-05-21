美圖今日（21日）開市急升，最多曾升逾20%至7.05元，收市仍升19%，收報7.02元，見2018年6月21日以來高位。
該筆債券屬3年期，票面息率1厘，初步換股價為每股6元，較周二（20日）美圖收市價5.9元，錄1.7%溢價；若CB獲悉數轉換，佔公司經擴大股本6.85%。
此外，阿里將在其全球電商平台優先推廣美圖AI工具，協助開發電商圖像與視頻生成技術，以提升商家營銷與運營效率，雙方也將合作開發AI，包括各類基礎模型及垂直領域大語言模型，包括視頻生成模型、圖像生成模型、多模態模型及語音模型。
摩根士丹利認為，阿里購入美圖可轉債及雙方展開戰略合作，對美圖的基本面有積極意義，因美圖可透過阿里的電子商務生態系統開發和推廣包括美圖設計室在內的生產力應用，同時此舉也意味著美圖與阿里在AI圖像、影片及設計市場上為合作關係，而非競爭關係。
於上述合作中，美圖承諾未來三年向阿里巴巴採購不低於5.6億元人民幣的雲服務。大摩認為此舉能確保美圖的算力供應，令該行更看好美圖的長期生產前景，該行重申對美圖「增持」評級。
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