騰訊（0700）及李嘉誠旗下維港投資有份投資的企業支付服務提供商Airwallex宣布，完成3億美元的F輪融資，估值達62億美元，投資者包括現有投資方Square Peg及策略投資者Visa Ventures等。新資金注入後，公司累計融資總額突破12億美元。
Airwallex稱，此輪融資包含早期投資者的1.5億美元次級股份交易。有關資金用途，該公司指將運用新資金拓展全球基礎設施至日本、韓國、阿聯酋、拉丁美洲等新市場，並推動在歐洲、北美及東南亞的市場拓展工作，並持續改善及擴充其軟件，以支援企業突破地域界限，隨時隨地開展業務。
Airwallex共同創辦人及行政總裁Jack Zhang稱，此次融資是公司重新定義全球金融體系的里程碑，讓企業能夠無障礙地拓展全球市場。
該公司披露，2025年3月，其年度營業收入突破7.2億美元，按年增90%，全球年度交易額亦突破1300億美元；客戶數目去年上升50%，現為全球15萬家企業客戶提供服務。2025年度營業收入有望達到10億美元。
現有業務方面，Airwallex指其過去四年在美洲以及歐洲、中東和非洲（EMEA）的業務增長迅速，兩大地區的淨利潤增長均錄得超過250%的年均複合增長率（CAGR）。此外公司已為在巴西、墨西哥兩大經濟體推出服務作好準備。
其他海外拓展方面，Airwallex表示公司已在巴黎開設了新辦事處，亦在倫敦和阿姆斯特丹招聘了多位資深員工。同時已在中東阿聯酋的阿布扎比和杜拜招聘了當地的首批員工，並在以色列持續擴展。
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