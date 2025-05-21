瑞銀發布本年度《全球家族辦公室報告》，有30%亞太區受訪家辦正計劃增加對大中華區的配置，另有55%亞太區家辦正計劃增加對亞太區（大中華區除外）的配置。未來12個月，22%的亞太區家辦還計劃增加配置於印度和台灣，39%的亞太區家辦計劃增加對中國內地的配置，另有35%家辦表示計劃在未來5年內增加在亞太區（大中華區除外）的配置，為全球家辦大多數計劃增加配置的地區。
瑞銀指，亞太區家辦的首選資產類別為已發展市場股票和債券。於2024年，亞太區家辦平均配置於已發展市場股票比例為24%，債券為20%。在資產配置方面，48%的亞太區家辦希望在未來5年內增加對已發展市場股票的投資，40%則希望增加對新興市場股票的投資。
七成的家辦指，貿易戰為未來12個月內對家辦財務目標的最大威脅，有52%受訪者擔心有重大地緣政治衝突，第三為更高的通脹水平。展望未來五年，擔心重大地緣政治衝突的受訪者增加到61%，53%的受訪者擔心可能因潛在的嚴重貿易爭端而導致全球經濟衰退。
有59%家辦表示，計劃在今年承擔與去年同等的投資組合風險，忠於其投資目標。惟38%的受訪者強調在管理投資組合風險時很難找到合適的風險抵消策略，29%受訪者指出由於不穩定相關性等因素，避險資產仍有不可預測性。與上一年相比，全球近五分之一（19%）的受訪者投資於貴金屬，增幅最快，21%的受訪者預計於未來五年內貴金屬的配置將大幅或適度增加。
訪談於今年1月22日至4月4日進行，並於4月9日至5月7日期間進行深度訪談。是次訪談包括來自全球30多個市場的317個單一家族辦公室，平均總財富凈值為27億美元，平均管理11億美元財富，來自亞太區的全球家族辦公室約佔四分之一，為第二大受訪地區。
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