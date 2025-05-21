這些持牌法團的客戶在點擊內含的超連結後，被連接到與該等持牌法團的真實網站極為相似的網頁，然後被誘使輸入其帳戶登入資料。有關帳戶其後進行的未經授權交易令客戶蒙受財務損失。

證監會早前已要求持牌法團不要在發出電子訊息例如電郵或短訊時，包含引導客戶到其網站或流動應用程式執行交易的超連結；及避免要求客戶透過超連結提供個人敏感資料，包括登入資料及一次性密碼。

證監會提醒公眾人士對任何聲稱由持牌法團發出的流動文字訊息保持警惕，切勿點擊該等訊息內含的超連結。如有疑問，公眾人士應直接與有關持牌法團確認，且在任何情況下均不應向未經核實的網站披露帳戶登入資料，即使這些網站看似真實。

公眾人士如曾向未經核實的網站披露帳戶登入資料或發現其帳戶進行了未經授權交易，應盡快聯絡其持牌法團並向警方報案。

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