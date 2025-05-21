被問到香港本地哪個消費類別於首季最受到挑戰時，李兆豐回應，近年網上購物興起並出現消費模式轉變，令季內網上交易升幅較為強勁，消費者由以往到實體店購物轉變成網購，而實體店與網上交易兩者間差距，自新冠疫情後其趨勢逐漸出現、並不斷拉近。

李兆豐續指，本地消費結構出現調整、消費信心較為疲弱，零售業總銷貨價值連跌13個月，於強美元下、削弱本地奢侈品價格的優勢，同時令旅遊優勢收窄。

李兆豐提到，香港銀聯卡於五一黃金周在內地日均交易額，較農曆新年高五成，當中主要消費項目為藥店、海味、通訊、禮品店及攝影器材。五一黃金周的內地銀聯卡線下日均交易額，亦較農曆新年期間升五成，但沒有消費分項數據提供。

談及內地銀聯卡持有人疫情前後的消費行為變化時，李兆豐提到，2018年時、百貨於各消費項目中排名第1，惟於去年則排名第4。化妝品類別亦由同期的排名第2，跌至去年的排名第8。時裝類別由2018年的排名第3，跌至去年的第5位。

李兆豐稱，銀聯較其他信用卡機構的分別在於「全支付」優秀，即是分別有1張信用卡及1個應用程式配合，較其他信用卡機構專注於如Visa及二維碼支付（QR code）不同，另外其匯率較市場上競爭者更為好。

其他報道

Airwallex完成3億美元F輪融資 估值62億美元

美圖向阿里發行CB兼擬共拓電商AI 大摩料美圖AI應用阿里雲齊受惠

瑞銀汪濤：中美重回過去極高關稅水平機會較低

國富量子創新近期出售20個比特幣 料錄收益約694萬元

華潤隆地與華為雲香港簽署合作備忘錄

碧桂園及楊惠妍等遭上交所公開譴責

立法會通過穩定幣條例 預計今年內生效

小鵬汽車首季虧損收窄至6.6億元人幣 毛利率升至15.6%

「道士股」鼎益豐第四次改名 最新擬易名嘉文世紀

Keeta攻港一周年推優惠 消費滿130元可抽200元餐飲券

電能：審慎評估及物色新能源項目

中銀首季淨服務費及佣金按年升34% 首4月新開户按年升八成

證監會禁止獅子期貨前高層何衍行重投業界五個月

微博首季按年經調整多賺12% 美股盤前曾升逾4%

寧德時代上市翌日即獲納入MSCI指數

百度首季經調整少賺8% 但智能雲收入升42% 美股盤前暫跌逾1%

彭博終端機下午一度大規模死機 英國債投標受影響需延長時間

李嘉誠基金會增持長實

安達臣道首置盤貪污案 長實：初步完成檢視項目工程 與屋宇署商討後續處理

黎瑞剛減持樂華娛樂

李澤鉅：長建英第二上市為重大收購增融資渠道 關税戰對集團無影響

瑞穗：套息交易持續 港元或貶至7.85 逼金管局入市

據報中國對金屬企業負責人問詢 打擊關鍵礦產走私