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香港銀聯信用卡首季簽帳額錄雙位數升幅

銀聯國際香港、澳門及台灣大區副總裁李兆豐表示，今年首季香港銀聯信用卡整體簽帳金額錄得雙位數的按年升幅，惟升幅主力來源自網上交易及內地消費。據銀聯國際提供資料顯示，首季信用卡簽帳金額，有約五成來自香港地區，約兩成來自內地，另外有約三成來自網上交易。

被問到香港本地哪個消費類別於首季最受到挑戰時，李兆豐回應，近年網上購物興起並出現消費模式轉變，令季內網上交易升幅較為強勁，消費者由以往到實體店購物轉變成網購，而實體店與網上交易兩者間差距，自新冠疫情後其趨勢逐漸出現、並不斷拉近。

李兆豐續指，本地消費結構出現調整、消費信心較為疲弱，零售業總銷貨價值連跌13個月，於強美元下、削弱本地奢侈品價格的優勢，同時令旅遊優勢收窄。

李兆豐提到，香港銀聯卡於五一黃金周在內地日均交易額，較農曆新年高五成，當中主要消費項目為藥店、海味、通訊、禮品店及攝影器材。五一黃金周的內地銀聯卡線下日均交易額，亦較農曆新年期間升五成，但沒有消費分項數據提供。

談及內地銀聯卡持有人疫情前後的消費行為變化時，李兆豐提到，2018年時、百貨於各消費項目中排名第1，惟於去年則排名第4。化妝品類別亦由同期的排名第2，跌至去年的排名第8。時裝類別由2018年的排名第3，跌至去年的第5位。

李兆豐稱，銀聯較其他信用卡機構的分別在於「全支付」優秀，即是分別有1張信用卡及1個應用程式配合，較其他信用卡機構專注於如Visa及二維碼支付（QR code）不同，另外其匯率較市場上競爭者更為好。

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