特朗普減稅法案仍陷僵局，雖然贏得高稅州議員的支持，但極端保守派議員未改變反對立場，共和黨領導人計劃最早美東時間周三晚間推進表決。財政惡化前景刺激30年期美債息升至5.1%，逼近20年來最高水平，美股和美元聯袂下挫。前美國財長姆努欽表示，相比貿易逆差，不斷擴大的預算赤字令他非常擔憂。

個股方面，亞馬遜行政總裁表示，尚未看到關稅措施導致消費者支出明顯下降或商品價格上漲。OpenAI將以65億美元收購AI初創企業io，攜手前蘋果設計師Jony Ive進軍硬體領域。奢侈品巨頭LVMH據悉發出需求持續疲軟預警，受中國等市場消費者信心低迷拖累。

道瓊斯工業平均指數收跌816點，跌幅1.92%，報41860點。標普500指數收跌95點，跌幅1.62%，報5844點。納斯達克綜合指數收跌270點，或1.42%，報18872點。

聯合健康跌5.78%，報302.98美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累114點，而可口可樂升0.22%，報71.85元，貢獻道指0.9點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報202.09元，跌2.3%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報168.56元，升2.79%，亞馬遜(美：AMZN)收市報201.12元，跌1.44%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報635.5元，跌0.25%，英偉達(美：NVDA)收市報131.8元，跌1.91%，微軟(美：MSFT)收市報452.57元，跌1.22%，Tesla (美：TSLA)收市報334.62元，跌2.67%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.04%，報553點。德國DAX指數收漲0.36%，報24122點；法國CAC 40指數跌0.41%，報7910點；英國富時100指數收漲0.07%，報8786點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.72%，報7277點。

美國2年期債息曾升最多1.23%，是5月14日後最大升幅，當日升幅為1.48%。高見4.0194厘，是5月19日4.0378厘後最高。收市報4.0194厘，是5月14日後收市新高，當日報4.0508厘。

美國10年期債息曾升最多2.58%，是5月8日後最大升幅，當日升幅為2.92%。高見4.6025厘，是2月13日4.619厘後最高。收市報4.5985厘，是2月12日後收市新高，當日報4.6208厘。連升2日，累計升0.1512厘，對上一次連升2日是5月9日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月1日。

美2年期10年期債息差曾高見58.231基點，是5月1日58.572基點後最闊。收市報57.701基點，是4月22日後收市最闊，當日報57.965基點。連續兩日擴闊，累計10.828基點，對上一次連續兩日是5月14日。

美3個月10年期債息差曾高見25.366基點，是4月11日25.858基點後最闊。收市報25.048基點，是2月12日後收市新高，當日報28.31基點。連續兩日擴闊，累計15.635基點，對上一次連續兩日是5月9日。

金龍指數曾跌最多1.13%，是5月19日後最大跌幅，當日跌幅為1.54%。低見7247.45點，是5月9日7047.94點後最低。收市報7277.42點，是5月9日後收市新低，當日報7067.63點。連跌3日，累計跌112.8點，對上一次連跌3日是4月17日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月30日。

道指曾跌最多2.09%，是4月21日後最大跌幅，當日跌幅為3.35%。低見41785.22點，是5月15日41777.98點後最低。收市報41860.44點，是5月9日後收市新低，當日報41249.38點。連跌2日，累計跌931.63點，對上一次連跌2日是5月14日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月14日。

標指曾跌最多1.84%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.29%。低見5830.91點，是5月12日5786.08點後最低。收市報5844.61點，是5月12日後收市新低，當日報5844.19點。連跌2日，累計跌118.99點，對上一次連跌2日是5月6日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月15日。

納指曾跌最多1.79%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.87%。低見18799.2點，是5月13日18745.5點後最低。收市報18872.64點，是5月12日後收市新低，當日報18708.34點。連跌2日，累計跌342.82點，對上一次連跌2日是5月6日。連續第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是5月9日。

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