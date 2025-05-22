moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美10年期債息創3個月高 道指跌816點 見1個月最大跌幅 金龍指數連跌3日1個月最長跌浪

特朗普稅改案表決在即，長期美債重挫，投資者對美國財政赤字感到擔憂。美債息上升，10年期債息創3個月高，債息差擴闊，美3個月10年期債息差擴至1個月最闊。金龍指數連跌3日，見1個月最長跌浪。美股連跌兩日，道指見1個月最大跌幅。比特幣創下紀錄新高，市場看好美國監管環境將進一步明朗。

特朗普減稅法案仍陷僵局，雖然贏得高稅州議員的支持，但極端保守派議員未改變反對立場，共和黨領導人計劃最早美東時間周三晚間推進表決。財政惡化前景刺激30年期美債息升至5.1%，逼近20年來最高水平，美股和美元聯袂下挫。前美國財長姆努欽表示，相比貿易逆差，不斷擴大的預算赤字令他非常擔憂。

個股方面，亞馬遜行政總裁表示，尚未看到關稅措施導致消費者支出明顯下降或商品價格上漲。OpenAI將以65億美元收購AI初創企業io，攜手前蘋果設計師Jony Ive進軍硬體領域。奢侈品巨頭LVMH據悉發出需求持續疲軟預警，受中國等市場消費者信心低迷拖累。

道瓊斯工業平均指數收跌816點，跌幅1.92%，報41860點。標普500指數收跌95點，跌幅1.62%，報5844點。納斯達克綜合指數收跌270點，或1.42%，報18872點。

聯合健康跌5.78%，報302.98美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累114點，而可口可樂升0.22%，報71.85元，貢獻道指0.9點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報202.09元，跌2.3%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報168.56元，升2.79%，亞馬遜(美：AMZN)收市報201.12元，跌1.44%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報635.5元，跌0.25%，英偉達(美：NVDA)收市報131.8元，跌1.91%，微軟(美：MSFT)收市報452.57元，跌1.22%，Tesla (美：TSLA)收市報334.62元，跌2.67%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.04%，報553點。德國DAX指數收漲0.36%，報24122點；法國CAC 40指數跌0.41%，報7910點；英國富時100指數收漲0.07%，報8786點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.72%，報7277點。

美國2年期債息曾升最多1.23%，是5月14日後最大升幅，當日升幅為1.48%。高見4.0194厘，是5月19日4.0378厘後最高。收市報4.0194厘，是5月14日後收市新高，當日報4.0508厘。

美國10年期債息曾升最多2.58%，是5月8日後最大升幅，當日升幅為2.92%。高見4.6025厘，是2月13日4.619厘後最高。收市報4.5985厘，是2月12日後收市新高，當日報4.6208厘。連升2日，累計升0.1512厘，對上一次連升2日是5月9日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月1日。

美2年期10年期債息差曾高見58.231基點，是5月1日58.572基點後最闊。收市報57.701基點，是4月22日後收市最闊，當日報57.965基點。連續兩日擴闊，累計10.828基點，對上一次連續兩日是5月14日。

美3個月10年期債息差曾高見25.366基點，是4月11日25.858基點後最闊。收市報25.048基點，是2月12日後收市新高，當日報28.31基點。連續兩日擴闊，累計15.635基點，對上一次連續兩日是5月9日。

金龍指數曾跌最多1.13%，是5月19日後最大跌幅，當日跌幅為1.54%。低見7247.45點，是5月9日7047.94點後最低。收市報7277.42點，是5月9日後收市新低，當日報7067.63點。連跌3日，累計跌112.8點，對上一次連跌3日是4月17日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月30日。

道指曾跌最多2.09%，是4月21日後最大跌幅，當日跌幅為3.35%。低見41785.22點，是5月15日41777.98點後最低。收市報41860.44點，是5月9日後收市新低，當日報41249.38點。連跌2日，累計跌931.63點，對上一次連跌2日是5月14日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月14日。

標指曾跌最多1.84%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.29%。低見5830.91點，是5月12日5786.08點後最低。收市報5844.61點，是5月12日後收市新低，當日報5844.19點。連跌2日，累計跌118.99點，對上一次連跌2日是5月6日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月15日。

納指曾跌最多1.79%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.87%。低見18799.2點，是5月13日18745.5點後最低。收市報18872.64點，是5月12日後收市新低，當日報18708.34點。連跌2日，累計跌342.82點，對上一次連跌2日是5月6日。連續第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是5月9日。

其他報道

北水增持建行 減持富智康