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港股ADR跌170點 夜期低水188點 聯想等業績

美股向下，港股ADR跌170點或0.71%，報23658點，即月恒指夜期跌143點，報23640點，夜期低水188點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.31%，折合報518.15元；阿里巴巴（9988）跌1.25%，折合報120.93元；美團（3690）跌1.11%，折合報135.66元；匯控（0005）跌1.08%，折合報92.9元；建行（0939）升0.05%，折合報6.95元。

道期現跌0.035%；標期現升0.05%；納期現升0.03%。日本東證指數現跌0.46%；韓國KOSPI指數現跌0.52%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.61%。

VIX指數隔晚升15.36%或2.78點，報20.87點。

紐油現跌0.55%或0.34美元，報61.23美元；布油現跌0.55%或0.35美元，報64.55美元；金價現升0.25%或8.58美元，報3323.54美元；LME 銅期貨隔晚升0.14%或14美元，報9533.5美元。比特幣現升1%或1083.86美元，報109366.31美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.5985厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）、英皇資本（0717）、聯想（0992），及博富臨置業（0225）

美圖（1357）向阿里發行CB兼擬共拓電商AI，大摩料美圖AI應用阿里雲齊受惠。

國富量子創新（0290）近期出售20個比特幣，料錄收益約694萬元。

碧桂園（2007）及楊惠妍等遭上交所公開譴責。

小鵬汽車（9868）首季虧損收窄至6.6億元人幣，毛利率升至15.6%。

「道士股」鼎益豐（0612）第四次改名，最新擬易名嘉文世紀。

美團（3690）旗下Keeta推新優惠，消費滿130元可抽200元餐飲券。

電能（0006）：審慎評估及物色新能源項目。

中銀（2388）首季淨服務費及佣金按年升34%， 首4月新開户按年升八成。

微博（9898）首季按年經調整多賺12%，美股盤前曾升逾4%。

寧德時代（3750）上市翌日即獲納入MSCI指數。

百度（9888）首季經調整少賺8%，智能雲收入升42%。

李嘉誠基金會增持長實（1113）。安達臣道首置盤貪污案，長實：初步完成檢視項目工程，與屋宇署商討後續處理。

黎瑞剛減持樂華娛樂（2306）

李澤鉅：長建（1038）英第二上市為重大收購增融資渠道，關税戰對集團無影響。

 

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