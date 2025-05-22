特朗普在Truth Social平台發文稱，「房利美和房地美目前運營狀況良好，產生大量現金流，現在似乎是合適的時機」，「敬請期待！」。他將在決策過程中徵詢財政部長貝森特、商務部長盧特尼克以及聯邦住房金融局局長普爾特的意見。該局負責監管這兩家機構。

自2008年金融危機期間接受聯邦政府救助以來，這兩間在抵押貸款支持證券市場扮演關鍵角色的公司一直處於接管狀態。

結束接管可能為對冲基金等投資者以及政府自身帶來巨額收益。Bill Ackman旗下的Pershing Square Capital Management投資了這兩間公司。Bill Ackman主張稱政府應該結束接管，並稱這將是「史上最大的交易」。

特朗普此番表態正值其與眾議院保守派議員會晤後不久，這些議員因擔心財政赤字影響而反對特朗普的減稅法案。結束接管或可提供數十億美元資金，從而緩解財政鷹派對赤字的擔憂。

但批評者警告稱該決定存在風險。如果政府對這兩間公司的支持減弱，投資者可能對抵押貸款支持證券更為謹慎，進而推高購房者抵押貸款利率。

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