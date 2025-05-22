恒指今早低開79點或0.34%，報23748點，大市成交金額27億元；國指今早低開20點或0.24%，報8640點。恒生科技指數開市報5336點，跌0.11%。上升股份比例為5.74%，下跌為6.98%，無升跌為87.27%。