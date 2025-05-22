恒指今早低開79點或0.34%，報23748點，大市成交金額27億元；國指今早低開20點或0.24%，報8640點。恒生科技指數開市報5336點，跌0.11%。上升股份比例為5.74%，下跌為6.98%，無升跌為87.27%。
藍籌13隻升，39隻下跌，31隻無升跌。新地（0016）升0.55%，報82.8元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌2.23%，報21.95元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，16隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報85.1元，升9.74%；跌幅最大的是百度（9888）開市報84.3元，跌2.09%。
恒指續高於10天線(23455.49點)，20天線(22862.63點)升穿50天線(22809.44點)。科指升穿50天線(5328.03點)。
榮昌生物（9995）折讓約9%配股 籌7億。開市報44.95元，跌4.16%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）無成交，報70.95元。
英皇資本（0717）開市報0.067元，升1.52%。
聯想（0992）開市報10元，跌1.19%。
博富臨置業（0225）無成交，報5.14元。
美圖（1357）向阿里發行CB兼擬共拓電商AI，大摩料美圖AI應用阿里雲齊受惠。創52周高，見7.11元，開市報7.11元，升1.28%。
國富量子創新（0290）近期出售20個比特幣，料錄收益約694萬元。開市報1.41元，跌2.08%。
碧桂園（2007）及楊惠妍等遭上交所公開譴責。開市報0.395元，無升跌。
小鵬汽車（9868）首季虧損收窄至6.6億元人幣，毛利率升至15.6%。開市報85.1元，升9.74%。
「道士股」鼎益豐（0612）第四次改名，最新擬易名嘉文世紀。無成交，報0.216元。
美團（3690）旗下Keeta推新優惠，消費滿130元可抽200元餐飲券。開市報136.5元，跌0.58%。
電能（0006）：審慎評估及物色新能源項目。開市報51.9元，無升跌。
中銀（2388）首季淨服務費及佣金按年升34%， 首4月新開户按年升八成。開市報33.55元，無升跌。
微博（9898）首季按年經調整多賺12%，美股盤前曾升逾4%。開市報70元，升2.71%。
寧德時代（3750）上市翌日即獲納入MSCI指數。開市報340.8元，升1.01%。
百度（9888）首季經調整少賺8%，智能雲收入升42%。開市報84.3元，跌2.09%。
李嘉誠基金會增持長實（1113）。安達臣道首置盤貪污案，長實：初步完成檢視項目工程，與屋宇署商討後續處理。開市報33元，升0.15%。
黎瑞剛減持樂華娛樂（2306）。開市報1.8元，無升跌。
李澤鉅：長建（1038）英第二上市為重大收購增融資渠道，關税戰對集團無影響。開市報52.15元，無升跌。
破頂股包括，博時比特幣（3008）創上市新高，見8.55元，開市報8.55元，升3.01%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見13.65元，開市報13.65元，升2.63%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見13.6元，開市報13.6元，升2.41%；阿里影業（1060）創52周高，見0.76元，開市報0.76元，升1.33%；招商局港口（0144）創52周高，見14.44元，開市報14.44元，無升跌；山高控股（0412）創52周高，見8.51元，開市報8.51元，升1.79%；美圖公司（1357）創52周高，見7.11元，開市報7.11元，升1.28%；ESR（1821）創52周高，見12.86元，開市報12.86元，升0.16%；五谷磨房（1837）創52周高，見0.7元，開市報0.7元，無升跌；帝王實業控股（1950）創52周高，見0.194元，開市報0.194元，升14.12%；健倍苗苗（2161）創52周高，見2.39元，開市報2.39元，升0.42%。
創上市新低，包括南方美國國債２０（3433）低見66.02元，開市報66.02元，跌1.29%。
異動股
上升異動股，包括，帝王實業控股（1950）創52周高，見0.194元，開市報0.194元，升14.12%；英諾賽科（2577）開市報39元，升13.7%；小鵬（9868）開市報85.1元，升9.74%；首控集團（1269）開市報0.056元，升7.69%；萊爾斯丹（0738）開市報0.325元，升6.56%；聯康生物科技集團（0690）開市報0.082元，升5.13%；誼礫控股（0076）開市報0.238元，升4.85%；百能國際能源（8132）開市報0.044元，升4.76%。
下跌異動股，包括，香港科技探索（1137）開市報1.64元，跌18%；艾德韋宣集團（9919）開市報0.8元，跌10.11%；滬港聯合（1001）開市報0.35元，跌6.67%；順風清潔能源（1165）開市報0.016元，跌5.88%；光榮控股（9998）開市報0.19元，跌5%；利民實業（0229）開市報0.9元，跌4.26%；榮昌生物（9995）開市報44.95元，跌4.16%；S.A.S. DRAGON（1184）開市報4.14元，跌3.72%；馬可數字科技（1942）開市報0.39元，跌2.5%；恒安（1044）開市報21.95元，跌2.23%。
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