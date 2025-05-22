轉換價為185.63元，較上日收市價溢價約27.1%，轉換股份（不包括調整及提前贖回調整）（基於每1,000美元本金金額票據42.1747股股份的初始轉換率）約2530.48萬股。

公司已授予初始買方增購最多9000萬美元的票據的期權，可在30天內行使。

同時進行對冲發售，已自第三方處借入1028.1萬股Z類普通股（佔轉換股份數目的40.6%）。包銷商將利用由此產生的淡倉，協助認購票據的若干投資者（採用可換股套利策略）（「可換股套利投資者」）進行對沖交易。

此外，公司根據其現行股份購回計劃，按發售價認購及配發於同時進行對冲發售中提呈發售的總金額為7.83億元的5,588,140股Z類普通股（「同步購回」），佔(i)已發行及流通在外股份總數之1.3%；(ii)可轉換股份之22.1%及(iii)股份數目（視乎同時進行對冲發售而定）之54.4%。同步購回的購買價格為每股Z類普通股140.10元，相當於同時進行對冲發售的清算股價（即宣布首次包銷發售），其將參考每股Z類普通股於聯交所最新報告的收市價釐定。

董事認為，票據發售將為集團日後戰略發展提供良機，同時補充集團資本基礎。董事亦認為，購買協議的條款及條件乃由參與的訂約方經公平基準磋商及按正常商業條款協定，屬公平合理。因此，董事會認為票據發售符合公司及股東之整體利益。就同步股份購回而言，董事會認為有關購回活動使投資者可建立其Z類普通股的初步淡倉，以對冲於票據的市場風險並反映公司對其長期策略及發展的信心。購回股份將被註銷。因此，董事會認為同步購回符合公司及股東的整體最佳利益。

嗶哩嗶哩曾跌最多4.25%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為4.5%。低見139.8元，是5月20日137.1元後最低。現報139.9元，跌4.18%。

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