彭博社報道，樂觀情緒推動比特幣上漲。隨著穩定幣法案在美國參議院推進，市場看好美國監管日趨明朗。此外，MicroStrategy這家公司已囤積價值逾500億美元的比特幣，加上其他數字資產機構的買盤，也成為本輪上漲的推動力之一。

FalconX Ltd.的全球市場聯席主管Joshua Lim表示，「SPAC和PIPE交易對比特幣的需求依然強勁，這體現在Coinbase現貨價格的溢價上」。

期權市場上，交易員本周早些時候建立的比特幣頭寸引人注目，在加密貨幣期權交易所Deribit，6月27日到期執行價為110,000美元、120,000美元和300,000美元的看漲期權未平倉合約數量最多。

IG市場分析師Tony Sycamore表示，新的紀錄高位表明，比特幣1月20日創下前一高點、4月份又跌至75,000美元下方屬於「牛市中的一次回調」，「比特幣需持續突破110,000美元，才能觸發新一輪漲勢，向125,000美元邁進」。

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