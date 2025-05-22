moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

比特幣升穿110000美元 創新高

比特幣曾升最多2.24%，高見110707.48美元，創新高，現報110522.87美元，升2.07%。連續升5日，累計升7116.86美元，對上一次連續升5日是1月4日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是1月4日。

彭博社報道，樂觀情緒推動比特幣上漲。隨著穩定幣法案在美國參議院推進，市場看好美國監管日趨明朗。此外，MicroStrategy這家公司已囤積價值逾500億美元的比特幣，加上其他數字資產機構的買盤，也成為本輪上漲的推動力之一。

FalconX Ltd.的全球市場聯席主管Joshua Lim表示，「SPAC和PIPE交易對比特幣的需求依然強勁，這體現在Coinbase現貨價格的溢價上」。

期權市場上，交易員本周早些時候建立的比特幣頭寸引人注目，在加密貨幣期權交易所Deribit，6月27日到期執行價為110,000美元、120,000美元和300,000美元的看漲期權未平倉合約數量最多。

IG市場分析師Tony Sycamore表示，新的紀錄高位表明，比特幣1月20日創下前一高點、4月份又跌至75,000美元下方屬於「牛市中的一次回調」，「比特幣需持續突破110,000美元，才能觸發新一輪漲勢，向125,000美元邁進」。

 

其他報道

據報Nike最快本周加價

大摩料百度第二季核心廣告進一步放緩

嗶哩嗶哩發售6億美元可換股優先票據

手回集團IPO 入場費3264.59元

被David Webb指H股流通股數量過低 寧德時代曾跌3.7% 惟仍較招股價高逾24%

匯豐英國員工辦公室出席率不足或被扣獎金

雅居樂建議更換核數師 安永將退任

滬深三大指數今早個別發展 人行進行1545億人幣逆回購

恒指低開79點 科指跌0.11% 百度、恒安跌2%

特朗普：正認真考慮讓房利美和房地美重新上市

榮昌生物折讓約9%配股 籌7億

港股ADR跌170點 夜期低水188點 聯想等業績

美10年期債息創3個月高 道指跌816點 見1個月最大跌幅 金龍指數連跌3日1個月最長跌浪

北水增持建行 減持富智康