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中間價見1個月最強 人民幣升值創一周最強

今早人民幣兌美元中間價見1個月最強，人民幣升值創一周最強。彭博社報道，澳新銀行駐新加坡亞洲研究主管Khoon Goh稱，中間價調整反映美元走弱，但人行仍將總體保持人民幣匯率穩定，而無意讓人民幣經歷像台灣央行本月早些時候對台幣那樣的一輪升值調整。

今早人民幣兌美元中間價報7.1903元，是4月3日後最強，當日報7.1889元。中間價與預期的7.2035元，相差0.0132元，是5月14日後最窄，當日報0.0114元。

離岸人民幣曾升值最多0.14%，是5月21日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.22%。升值至7.1939元，是5月14日7.1913元後最強。現報7.1971元，升值0.1%。連續升值2日，累計升值0.0181元，對上一次連續升值2日是5月12日。

在岸人民幣曾升值最多0.07%，是5月21日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.22%。升值至7.1964元，是5月13日7.1866元後最強。現報7.1989元，升值0.04%。連續升值2日，累計升值0.0181元，對上一次連續升值2日是5月12日。

 

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