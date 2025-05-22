今早人民幣兌美元中間價報7.1903元，是4月3日後最強，當日報7.1889元。中間價與預期的7.2035元，相差0.0132元，是5月14日後最窄，當日報0.0114元。

離岸人民幣曾升值最多0.14%，是5月21日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.22%。升值至7.1939元，是5月14日7.1913元後最強。現報7.1971元，升值0.1%。連續升值2日，累計升值0.0181元，對上一次連續升值2日是5月12日。

在岸人民幣曾升值最多0.07%，是5月21日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.22%。升值至7.1964元，是5月13日7.1866元後最強。現報7.1989元，升值0.04%。連續升值2日，累計升值0.0181元，對上一次連續升值2日是5月12日。

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