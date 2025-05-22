港元現報7.8263元升值58點子，曾貶值最多1點子，報7.8322元，亦曾升值最多125點子，或0.16%，幅度計是4月9日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.23%。，報7.8196元，是5月19日7.8136元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.74點子至0.02833%，是5月20日後最低；1星期HIBOR跌0.76點子至0.23292%，是2022年6月20日後最低；2星期HIBOR跌2.92點子至0.42357%，是2022年6月20日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌9.87點子至1.70976%，是2022年7月13日後最低；6個月期HIBOR跌4.05點子至2.57667%，是5月14日後最低；12個月期HIBOR跌4點子至3.18071%，是5月15日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減6.74億元，至總數21147.89億元，是5月15日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減8億元，至總數6058.45億元，是5月14日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.05億元，至總數131.96億元，是2024年11月25日後最低。收市總結餘為1735.65億元，較再上一日減6700萬元，總結餘是5月7日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.98億元，至總數13221.83億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增61.46億元，至總數12156.09億元，創紀錄新高。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，連續第2日有變動，減6700萬元。

美匯美息

美元指數現報99.483貶值0.076點或0.08%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32744%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.3671%，連續3日擴闊，利差創紀錄最闊。

對上一次連續3日擴闊，是2025年5月07日，當日利差報-1.2574%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor跌4.4點子至1.465%，是5月15日後最低；1星期Shibor跌2.6點子至1.523%，是5月15日後最低；2星期Shibor升0.9點子至1.656%，是5月8日後最高；1個月期Shibor跌0.2點子至1.613%，是2022年10月20日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.1點子至1.652%，是2020年6月4日後最低；6個月期Shibor跌0.1點子至1.652%，是2020年6月4日後最低；1年期Shibor升0.2點子至1.676%，是5月14日後最高。

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