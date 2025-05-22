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國泰11.11復飛阿德萊德　每周三班直航

國泰航空（0293）將於 2025 年 11 月 11 日起，恢復往返香港與阿德萊德的直航航班，提供每周三班冬季季節服務，航班服務以空中巴士 A350-900 客機營運。

阿德萊德將成為國泰航空於西南太平洋的第八個目的地。國泰航空目前全年提供定期班次往返香港與奧克蘭、布里斯本、墨爾本、珀斯和悉尼，並在冬季營運往返香港至開恩茲及基督城的季節服務。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，隨著阿德萊德航線回歸，國泰航空於今年冬季高峰期間，每周將營運近 90 對航班往返西南太平洋八大城市。

國泰與香港快運今年至今共新增16個航點，並會陸續公布更多新航線。國泰環球網絡在今年上半年將覆蓋全球 100 個目的地。

截至現時為止，國泰航空今年已開通了往來海德拉巴、達拉斯和烏魯木齊的新航線，並將於今年稍後飛往羅馬（6月5日）、慕尼黑（6月16 日）、布魯塞爾（8月3日）。

 

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