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OpenAI以65億美元收購Jony Ive創辦的AI初創企業io

彭博社報道，OpenAI將以近65億美元全股票方式收購由前蘋果公司設計師Jony Ive聯合創辦的AI設備初創企業，與這位傳奇設計師聯手進軍硬體領域。

此次收購是OpenAI歷史上規模最大的交易，將為該公司帶來一個專門開發AI設備的部門。收購這家名為io的神秘初創公司，還將意味著獲得Ive和其他參與iPhone等標誌性產品開發的前蘋果設計師支持。

Ive在與OpenAI行政總裁Sam Altman接受聯合採訪時表示，「我愈來愈覺得，我在過去30年裡學到的一切帶我來到此時此地」，「這是一種關係、一種合作方式，我認為它會產生愈來愈多的產品」。

Ive與喬布斯共事多年，塑造了現代智能電話的外觀和體驗，還有iPod、iPad和 Apple Watch。他於2019年離開蘋果。

Ive離開蘋果時，蘋果行政總裁庫克曾提出雙方保持合作的想法。但Ive離職後，雙方再無合作產品問世。如今，這位設計師正與Altman開啟新合作，他稱Altman為「罕見的遠見卓識者」。

曾被喬布斯稱作「精神搭檔」的Ive如今投身於競爭對手的科技產品設計，這對蘋果來說可能被視為不祥之兆 —— 尤其是在蘋果原本已經在AI領域舉步維艱的背景下。

Altman表示，OpenAI將打造一款品質前所未有的消費級硬體產品。他表示，就人類的能力而言，AI帶來巨大躍遷，需要全新的計算形態，才能發揮最大潛力。

根據交易，OpenAI將以50億美元股權收購io。近65億美元中的其餘部分來自於去年四季度達成的合作協議，當時OpenAI收購了io 23%的股權。

該交易預計將於今年夏天完成，尚待監管部門的批准。收購io將為OpenAI帶來約55名硬體工程師、軟件開發人員和製造專家，這支團隊將打造Ive和Altman所設想的一系列設備。

兩人希望他們的首款設備將是一種真正全新的產品類型。首批設備預計將於2026年亮相。

 

儘管如此，Ive和Altman並不認為iPhone會很快消失。「就像智能電話沒有讓筆記型電腦消失一樣，我認為我們的首款產品也不會讓智能電話消失」，Altman表示，「它將是一種全新事物」。

 

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