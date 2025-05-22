單計今年3月底止第四財季，聯想股東應佔溢利按年下降64%至9000萬元，集團解釋，盈利顯著倒退主要是由於非現金認股權證公允值虧損所致；排除非現金費用，非香港財務報告準則的股東應佔溢利則上升25%。

聯想全年收入錄690.77億元，升21%，創歷史第二高，基礎設施方案業務集團的收入同按年增長 63%，並於下半財年轉虧為盈，主要受伺服器訂單增加和企業業務復甦所推動。智能設備業務集團的收入及溢利分別增長13%及14%，主要受惠於智能手機、人工智能個人電腦產品擴充、商業需求及高端產品銷售，同時擴大全球市場份額第一的地位；智能手機業務創下自併購以來歷史新高收入。

全年研發支出增長13%，以促進混合人工智能的增長，推動基礎設施、邊緣設備、服務及人工智能應用的創新等。

其他報道

LVMH擬報向投資者稱 需求仍疲軟 本季表現並無改善

OpenAI以65億美元收購Jony Ive創辦的AI初創企業io

瑞銀：貿易戰爆發前 超級富豪計劃增加對華投資

國泰11.11復飛阿德萊德 每周三班直航

滬深三大指數半日個別走 滬指近平收

沃爾瑪據報擬裁員約1500人

1個月HIBOR跌至0.66613% 港元升值幅度逾1個月最大 港美拆息差續創紀錄

摩通料中國經濟廣泛復蘇 外資興趣濃厚

中間價見1個月最強 人民幣升值創一周最強

新城發展據報擬發債籌15至20億人幣

比特幣升穿110000美元 創新高

據報Nike最快本周加價

大摩料百度第二季核心廣告進一步放緩

嗶哩嗶哩發售6億美元可換股優先票據

手回集團IPO 入場費3264.59元

被David Webb指H股流通股數量過低 寧德時代曾跌3.7% 惟仍較招股價高逾24%

匯豐英國員工辦公室出席率不足或被扣獎金

雅居樂建議更換核數師 安永將退任

滬深三大指數今早個別發展 人行進行1545億人幣逆回購

恒指低開79點 科指跌0.11% 百度、恒安跌2%

特朗普：正認真考慮讓房利美和房地美重新上市

榮昌生物折讓約9%配股 籌7億