聯想集團（0992）公布，截至今年3月底止全年股東應佔溢利13.84億（美元，下同），按年增長37%，派末期股息每股30.5港仙。
單計今年3月底止第四財季，聯想股東應佔溢利按年下降64%至9000萬元，集團解釋，盈利顯著倒退主要是由於非現金認股權證公允值虧損所致；排除非現金費用，非香港財務報告準則的股東應佔溢利則上升25%。
聯想全年收入錄690.77億元，升21%，創歷史第二高，基礎設施方案業務集團的收入同按年增長 63%，並於下半財年轉虧為盈，主要受伺服器訂單增加和企業業務復甦所推動。智能設備業務集團的收入及溢利分別增長13%及14%，主要受惠於智能手機、人工智能個人電腦產品擴充、商業需求及高端產品銷售，同時擴大全球市場份額第一的地位；智能手機業務創下自併購以來歷史新高收入。
全年研發支出增長13%，以促進混合人工智能的增長，推動基礎設施、邊緣設備、服務及人工智能應用的創新等。
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