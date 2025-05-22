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即時財經新聞

恒指半日跌131點 科指跌0.66% 農夫山泉跌5% 阿里健康跌4%

市場對美國財政赤字感到擔憂，隔晚美債息上升、美股下跌，今早亞股普遍下跌，韓股跌逾1%，A股表現反覆，上證倒升0.05點，滬深300升0.13%，深成跌0.43%，港股亦下跌。

恒指今早低開79點，高位跌49點，低位跌218點，高低波幅169點。上升股份比例為17.4%，下跌為36.25%，無升跌為46.33%。

恒指半日跌131點或0.55%，報23695點，大市成交金額1076億元；國指跌41點或0.48%，報8619點。恒生科技指數收報5306點，跌0.66%。

藍籌股成交金額415.39億元，佔大市成交38.6%；科指成份股成交金額253.99億元，佔大市成交23.6%；國指成份股成交金額365.54億元，佔大市成交33.97%。

24隻雙櫃台股，總成交0.82億元人民幣，相當於約0.9億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少24.35%，至97.46億元，佔大市成交9.05%。牛熊證成交金額37.01億元，減少30.18%；窩輪成交金額60.44億元，減少20.28%。

藍籌21隻升，59隻下跌，3隻無升跌。周大福（1929）升4.37%，收報11.46元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌5.71%，收報36.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，22隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報83.2元，升7.29%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報4.6元，跌4.76%。

恒指續高於10天線(23450.22點)。科指跌穿10天線(5307.82點)，50天線(5327.44點)得而復失。

北水南下合計淨流入31.21億元，較上日增加118.76%，淨流入金額是5月20日63.31億元後最多。北水連續第5日流入，累計流入204.34億元，對上一次連續5日淨流入是4月17日。北水本月累計流入179.23億元，按月減少89.25%，金額是2023年12月後新低，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）447.99億元，較上日減52.04%，佔香港市場成交額由上日的21.59%減至20.81%。

個股表現

國泰（0293）11.11復飛阿德萊德　每周三班直航。收報10.48元，無升跌。

新城發展（1030）據報擬發債籌15至20億人幣。收報1.87元，跌3.11%。

比特幣升穿110000美元 創新高。

ＦＡ南方比特幣（3066）收報38.62元，升4.89%。

博時比特幣（3008）創上市新高，見8.705元，收報8.705元，升4.88%。

大摩料百度（9888）第二季核心廣告進一步放緩。收報83.3元，跌3.25%。

嗶哩嗶哩（9626）發售6億美元可換股優先票據。收報141元，跌3.42%。

匯豐英國員工辦公室出席率不足或被扣獎金。匯控（0005）收報92.8元，升0.27%。

雅居樂（3383）建議更換核數師 安永將退任。收報0.44元，跌1.12%。

榮昌生物（9995）折讓約9%配股 籌7億。創52周高，見49.25元，收報47.85元，升2.03%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）收報70.9元，跌0.07%。

英皇資本（0717）收報0.064元，跌3.03%。

聯想（0992）收報9.91元，跌2.08%。

博富臨置業（0225）收報5.14元，無升跌。

美圖（1357）向阿里發行CB兼擬共拓電商AI，大摩料美圖AI應用阿里雲齊受惠。創52周高，見7.13元，收報6.78元，跌3.42%。

國富量子創新（0290）近期出售20個比特幣，料錄收益約694萬元。收報1.39元，跌3.47%。

碧桂園（2007）及楊惠妍等遭上交所公開譴責。收報0.395元，無升跌。

小鵬汽車（9868）首季虧損收窄至6.6億元人幣，毛利率升至15.6%。收報83.2元，升7.29%。

「道士股」鼎益豐（0612）第四次改名，最新擬易名嘉文世紀。收報0.22元，升1.85%。

美團（3690）旗下Keeta推新優惠，消費滿130元可抽200元餐飲券。收報136.9元，跌0.29%。

電能（0006）：審慎評估及物色新能源項目。收報51.7元，跌0.39%。

中銀（2388）首季淨服務費及佣金按年升34%， 首4月新開户按年升八成。收報33.4元，跌0.45%。

微博（9898）首季按年經調整多賺12%，美股盤前曾升逾4%。收報72.2元，升5.94%。

寧德時代（3750）上市翌日即獲納入MSCI指數。收報330元，跌2.19%。

百度（9888）首季經調整少賺8%，智能雲收入升42%。收報83.3元，跌3.25%。

李嘉誠基金會增持長實（1113）。安達臣道首置盤貪污案，長實：初步完成檢視項目工程，與屋宇署商討後續處理。收報32.45元，跌1.52%。

黎瑞剛減持樂華娛樂（2306）。收報1.68元，跌6.67%。

李澤鉅：長建（1038）英第二上市為重大收購增融資渠道，關税戰對集團無影響。收報52.2元，升0.1%。

破頂股表現

破頂股包括，蜜雪集團（2097）創上市新高，見563元，收報548元，升1.86%；古茗（1364）創上市新高，見27.95元，收報27.8元，升4.51%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見60.75元，收報59.9元，升2.83%；德康農牧（2419）創上市新高，見64.5元，收報63.85元，升7.31%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見25.4元，收報25.35元，升5.63%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見212.6元，收報209元，跌0.67%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見221.6元，收報221.6元，升2.59%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見432.6元，收報425元，跌0.33%；博時比特幣（3008）創上市新高，見8.705元，收報8.705元，升4.88%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見13.89元，收報13.88元，升4.36%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見38.5元，收報38.5元，升4.68%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1098元，收報1098元，升0.03%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見13.92元，收報13.9元，升4.67%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.77元，收報1.77元，升4.61%；華夏比特幣－Ｒ（83115）創上市新高，見12.77元，收報12.77元，升4.84%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1059元，收報1059元，升0.01%；古茗控股（1364）創上市新高，見27.95元，收報27.8元，升4.51%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見563元，收報548元，升1.86%；阿里影業（1060）創52周高，見0.81元，收報0.72元，跌4%；大唐發電（0991）創52周高，見1.97元，收報1.92元，跌2.04%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.22元，收報0.205元，升25.77%。

破頂指數成份股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見471.6元，收報462.2元，跌0.09%；京東健康（6618）創52周高，見42.45元，收報41.8元，升3.34%；吉利（0175）創52周高，見20.85元，收報20.15元，跌0.98%；東方海外（0316）創52周高，見146.3元，收報146.3元，升1.88%；周大福（1929）創52周高，見11.48元，收報11.46元，升4.37%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括高山企業（0616）低見0.075元，收報0.075元，跌14.77%；從玉智農（0875）低見0.375元，收報0.38元，跌7.32%；麗豐控股（1125）低見0.93元，收報0.93元，跌15.45%；思城控股（1486）低見0.18元，收報0.19元，跌3.55%；中國石墨（2237）低見0.275元，收報0.28元，跌5.08%；吉星新能源（3395）低見0.062元，收報0.08元，升23.08%；華夏２０美債（3146）低見703.5元，收報703.5元，跌2.14%；南方美國國債２０（3433）低見65.7元，收報65.9元，跌1.47%；華夏２０美債－Ｕ（9146）低見90.1元，收報90.1元，跌3.43%。

創52周低，包括，包浩斯國際（0483）低見0.16元，收報0.162元，跌4.71%；鐵貨（1029）低見0.06元，收報0.065元，跌1.52%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；瑛泰醫療（1501）低見25.05元，收報25.05元，跌2.53%；景聯集團（1751）低見0.35元，收報0.35元，跌1.41%；中駿集團控股（1966）低見0.107元，收報0.107元，跌1.83%；香港潮商集團（2322）低見0.385元，收報0.42元，跌1.18%。

異動股

上升異動股，包括，中國通商集團（1719）收報0.64元，升43.82%；HSSP INTL（3626）收報8.97元，升35.5%；帝王實業控股（1950）創52周高，見0.255元，收報0.229元，升34.71%；茂盛控股（0022）創52周高，見0.22元，收報0.205元，升25.77%；吉星新能源（3395）創上市新低，見0.062元，收報0.08元，升23.08%；大地教育（8417）收報0.012元，升20%；美高域（1985）創52周高，見1.85元，收報1.67元，升19.29%；歐康維視生物－Ｂ（1477）創52周高，見8.58元，收報8.05元，升18.21%；富一國際控股（1470）收報0.048元，升17.07%；CTR HOLDINGS（1416）收報0.079元，升16.18%；新世紀集團（0234）收報0.029元，升16%。

下跌異動股，包括，申港控股（8631）收報0.355元，跌35.45%；民生國際（0938）收報0.85元，跌22.73%；大洋集團（1991）收報0.073元，跌19.78%；香港科技探索（1137）收報1.63元，跌18.5%；開達集團（0180）收報0.25元，跌16.67%；麗豐控股（1125）創上市新低，見0.93元，收報0.93元，跌15.45%；高山企業（0616）創上市新低，見0.075元，收報0.075元，跌14.77%；信義儲電（8328）收報0.61元，跌14.08%；映美控股（2028）收報0.044元，跌13.73%；中國再生醫學（8158）收報0.325元，跌13.33%；MINDTELL TECH（8611）收報0.495元，跌13.16%。

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