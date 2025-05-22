大市半日沽空金額178.84億元，較上日減少6.02%，沽空金額佔大市成交比率為16.61%。
沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）30.36億元，較上日增加70%，上日流通股份增0.11%或700萬個，至59.46億個，是5月19日後最多，當日達59.93億個。
恒生中國企業（2828）上日流通股份減2.25%或760.5萬個，至3.28億個，是5月20日後最少，當日達3.36億個。
南方恒生科技（3033）上日流通股份增1.45%或12300萬個，至85.72億個，是5月15日後最多，當日達85.87億個。
沽空增幅最多的股份為，博時以太幣（3009）增加6501.35%，至41.33萬元；沽空減幅最多的股份為，盈富基金－Ｒ（82800）減少99.01%，至54990元。
藍籌當中，沽空比率最高的是阿里健康（0241）沽空比率52.33%。科指股沽空比率最高的是阿里健康（0241）沽空比率52.33%。
其他報道
恒指半日跌131點 科指跌0.66% 農夫山泉跌5% 阿里健康跌4%
OpenAI以65億美元收購Jony Ive創辦的AI初創企業io
1個月HIBOR跌至0.66613% 港元升值幅度逾1個月最大 港美拆息差續創紀錄