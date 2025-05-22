公司指，Causeway Treasure於5月16日再與王洪明訂立補充諒解備忘錄，內容有關王洪明促使「香港輕再健康產業」，即潛在買方代替其作為可能出售事項之意向買方。股份於本月20日停牌，並於今日（5月22日）午市復牌，停牌前後股價報0.12元。

另外，名仕快相於今日的重新召開董事會上，批准宣派每股特別息0.006港元，總計派息約為480萬元。特別股息將於今年6月23日或前後派付予於6月9日營業時間結束時名列公司股東名冊的股東。

據公告，Causeway Treasure約47.25%權益由執行董事兼董事會主席陳永濟擁有，約47.25%權益由執行董事兼公司行政總裁陳天奇擁有，以及約5.5%權益由歐陽映荷擁有；及新的潛在買方「香港輕再健康產業」的唯一董事及最終控股股東為王洪明。

名仕快相指，若可能出售事項落實進行，其將導致公司控制權有所變動及收購守則規則26.1項下的強制性全面要約。除上文所列明的條款外，倘訂約方未能於今年6月13日前或訂約方可能書面協定的較後日期就可能出售事項簽立正式協議，則諒解備忘錄將告終止。

於今日公告日期，尚未就可能出售事項訂立正式協議，有關討論仍在進行中，而可能出售事項不一定會進行。

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