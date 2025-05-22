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長和重申港口交易絕不可能不合法下交易 MSC一直為主要投資者

長和（0001）聯席董事總經理黎啟明於股東大會上回應出售港口資產一事，表示建議中的交易須經過多個審查，長和會全力配合，而未獲批准前絕不會「實施集中」，並重申該交易「絕對絕對」不可能在任何不合法或不合規的情况下進行。至於被問該交易是否由歐洲船公司地中海航運公司 （MSC）為主要投資者，他說：「簡單問題就簡單答，係，由開始就已經係。」

對於國際環境變化，包括關稅戰，主席李澤鉅指，地緣政治緊張等環境下，不敢預測國際環境，最重要是確保集團財務健康，應對不可預見性的事情，才「頂得住、捱得起」。他又形容現時是經歷另一場壓力測試，集團要「多多現金、借貸比較少」，「小心駛得萬年船」。

回購股份方面，李澤鉅指集團曾回購約450萬股普通股，用了2億元左右，回購決定視乎市况，至於實際時間及數量，「唔好意思，我唔可以咁樣講架喎」。對於會否增派股息，他稱視乎多個因素，包括公司業績、全球經濟影響、外部環境等。

相關報道：長和小股東對售港口交易感擔心

談及集團零售業務，黎啟明預計歐洲、亞洲、東盟的國家業務將保持強勁增長，在平均可實現一年內資本投資回本的地區增加店鋪數目及「O+O」（「線上」及「線下」的服務體驗）平台數目，並加強與超過1.7億忠誠顧客基礎互動，發展「O+O」平台策略，此策略帶來明顯收入。

談及香港作集團總部，李澤鉅稱「總公司是上世紀概念」，很多年前全世界同事飛來總公司開會，現在並非這樣做事。他指總公司是「雲端」總公司，「雲端有兩個講法，一是成日坐飛機；另外是用不同網上通訊設備」，尤其疫情後更習慣了在「雲端上工作」。他又以個人經驗分享，有次去長江基建（1038）總公司的同事，入到去只得三成同事在座位，七成已經在全世界坐飛機。他續稱有一次開會時，「一個人對住七部電視機，一個真人都沒有」。

談及長和電訊業務，集團聯席董事總經理兼財務董事陸法蘭 （Frank John SIXT） 指，旗下3 英國與Vodafone 的合併案，集團正努力配合當地機構的審查及所需程序，料年底或可解決。談及會否分析電訊業務在歐洲上市，他表示收到不同方法並探討中，有任何最新消息會向股東公布。

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