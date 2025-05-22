報道引述稅務顧問表示，在上述期間，就如何應對當局問詢尋求指導的基金數量大增50%。

德勤中國副主席兼國際稅務合夥人Patrick Yip表示，政府正在加大徵稅力度，這兩年基金客戶諮詢如何應對香港稅務機關問詢的次數明顯增加。

報道引述稅務局發言人稱，稅務局的慣例是「選擇高風險案件進行徵稅後審查，包括審計和調查，這適用於所有納稅人和行業；對投資管理人沒有採取「加強措施」。發言人指，只要具有「商業可行性」且不存在「避稅特徵」，稅務局就不會干涉基金和投資經理之間關於附帶權益和費用分配的業務安排。

香港將附帶權益視為績效費，稅率約為15%至16.5%，而管理費則須繳納16.5%的公司稅率。

稅務局的審計和調查團隊在2023/2024年度對企業和個人徵收的補繳稅款和罰款有33億元，按年增長27%。不過，案件數量基本保持不變，為1802宗，反映追查對象的規模更大。

其他報道

理想據報下調2025年銷量目標至64萬輛

花旗人工智能工具「Citi AI」登陸香港 全球約15萬名員工已使用

穩定幣條例草案通過 Amber Premium：樂見虛幣被各地監管機構認可

長和小股東對售港口交易感擔心

長和重申港口交易絕不可能不合法下交易 MSC一直為主要投資者

山西安裝王利民辭董事長及主席 任銳接任

新加坡首季GDP增3.9% 今年經濟或出現技術性衰退

名仕快相：大股東洽賣盤 今宣派特別息0.6仙

【有片：埋身擊】黃金白銀或進一步上升 應採取低買策略

半日沽空金額減6% 盈富沽空增70%

恒指半日跌131點 科指跌0.66% 農夫山泉跌5% 阿里健康跌4%

聯想集團全年多賺37% 末期息30.5港仙

LVMH擬報向投資者稱 需求仍疲軟 本季表現並無改善

OpenAI以65億美元收購Jony Ive創辦的AI初創企業io

瑞銀：貿易戰爆發前 超級富豪計劃增加對華投資

國泰11.11復飛阿德萊德 每周三班直航

滬深三大指數半日個別走 滬指近平收

沃爾瑪據報擬裁員約1500人

1個月HIBOR跌至0.66613% 港元升值幅度逾1個月最大 港美拆息差續創紀錄

摩通料中國經濟廣泛復蘇 外資興趣濃厚

中間價見1個月最強 人民幣升值創一周最強

新城發展據報擬發債籌15至20億人幣

比特幣升穿110000美元 創新高