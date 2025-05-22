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陳家齊：港投投資組合中有約5至10間公司有意於港上市

香港投資管理公司行政總裁陳家齊表示，港投公司投資逾100個項目中，於投資組合當中有5至10間公司，已向港交所（0388）遞表或表示，會於今年內於港上市，但因市場敏感關係，不方便透露其公司名稱。港投公司今舉辦首屆「國際耐心資本論壇」，陳表示有來自全球15個國家、約80間國際耐心資本機構，當中包括主權基金、退休基金、大學基金、家族辦公室，以及企業創投機構等。

被問到有關耐心資本機構的名字時，陳家齊表示，有很多耐心資本著重低調（low profile）及務實（action-oriented），因此不方便公開相關機構的名字。

陳家齊指出，是次「國際耐心資本論壇」亦邀請了8間公司，包括WeLab、相達生物科技及康諾思騰等，他們當中由香港成立或視香港為作為通往世界發展的門戶，並來自不同行業及投資階段。

陳家齊表示，根據她與世界各地耐心資本機構的討論，各耐心資本機構對於近期創新方面的增長及趨勢、以及投資機會，表示非常熱衷（Very keen）及展露很大的興趣，另她表示活動的場外亦進行多場多邊或雙邊討論。

陳家齊續指，於是次論壇中可以除展示香港企業及港投的策略伙伴，亦都能實際撮合他們與耐心資本的合作，另她亦透露今年港投會辦「國際機器人大會」及「國際人工智能青年科學家論壇」兩個活動。

戈壁創投管理合伙人唐啟波表示，香港創投公司數目由2015年的1500間，升至目前的5000間。創投公司員工數目由2015年少於4000名，升至去年底的約2萬名。私募基金（VC）投資港創投的金額由2015年的5億元，升至目前的50億元。

唐啟波提到，6個月之前他曾向一名有限合伙人（LP），就一隻投資於香港新興科技的基金，進行簡報提案（pitching），該LP相關人士於結束後講到「我相信你正在做的事情，但你需要幫助我們說服香港和全球業務的高層」。他隨後亦講到，港府推出創新及科技基金支持，另外大學亦積極參與其中，例如透過投資基金以及最近的「fund-to-fund program（基金對基金計劃）」參與本地創科發展。

 

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